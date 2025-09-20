English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hridayapoorvam Ott Release: വരുന്നു 'ഹൃദയപൂർവ്വം' ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ഹൃദയപൂർവ്വം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 20, 2025, 01:17 PM IST
  • ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്.
  • സെപ്റ്റംബർ 26ന് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.

Hridayapoorvam Ott Release: വരുന്നു 'ഹൃദയപൂർവ്വം' ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹൻലാൽ-സത്യൻ അന്തിക്കാട് കൂട്ടുകെട്ടിൽ എത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ഹൃദയപൂര്‍വ്വം'. തിയേറ്ററിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ബോക്സ്ഓഫീസിൽ വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെയാണ് ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 26ന് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. 

ഒരു ഫൺ ഫാമിലി എന്റർടെയ്നറായിരുന്നു ചിത്രം. ആശിർവാദ് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. ഓ​ഗസ്റ്റ് 28നാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. മാളവിക മോഹന്‍, ലാലു അലക്സ്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സംഗീത, സിദ്ദിഖ്, ബാബുരാജ്, സബിതാ ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവരാണ് ഹൃദയപൂർവ്വത്തിലെ മറ്റു പ്രധാനതാരങ്ങൾ. അഖിൽ സത്യൻ്റേതാണ് കഥ. നവാ​ഗതനായ ടി.പി. സോനു ആണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. അനൂപ് സത്യനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന സംവിധാന സഹായി ആയി പ്രവർത്തിച്ചത്. അനു മൂത്തേടത്ത് ഛായാഗ്രഹണവും കെ.രാജഗോപാൽ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ''ഹൗസിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷം, നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരി''; റിയാസ് വന്നതോടെ ആദിലയുടെ തനിനിറം പുറത്തായെന്ന് പ്രേക്ഷകർ

ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മനു മഞ്ജിത്ത് ആണ്. സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ജസ്റ്റിൻ പ്രഭാകർ. കലാസംവിധാനം പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, മേക്കപ്പ് പാണ്ഡ്യൻ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സമീറ സനീഷ്, സഹ സംവിധാനം ആരോൺ മാത്യു, രാജീവ് രാജേന്ദ്രൻ, വന്ദന സൂര്യ, ശ്രീഹരി, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ആദർശ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രീക്കുട്ടൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ബിജു തോമസ്, ഫോട്ടോ അമൽ സി സദർ. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

HridayapoorvamMohanlalSathyan Anthikadഹൃദയപൂർവംമോഹൻലാൽ

