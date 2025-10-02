English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 2, 2025, 12:02 PM IST
  • കോടീശ്വരൻമാരായ ബോളൂവുഡ് താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രകാരം 12490 കോടിയാണ് താരത്തിൻ്റെ ആസ്ഥി.
  • താരത്തിൻ്റെ ബാന്ത്രാ റെസിഡൻസിക്ക് 200 കോടി വിലമതിക്കും.
  • നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്പോർട്ട്സിലെ ഓഹരിയും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വത്തുക്കളും, ആഗോള അംഗീകാരവുമാണ് ആസ്ഥിയുടെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ.

Shah Rukh Khan enters Billionare Club: കോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച് ഷാരൂഖാൻ; 12490 കോടി ആസ്ഥി

ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ താരം ഷാരൂഖാൻ ആദ്യമായി കോടീശ്വരൻമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.ഹുരൂൺ റിച്ച് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കോടീശ്വരൻമാരായ ബോളൂവുഡ് താരങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രകാരം 12490 കോടിയാണ് താരത്തിൻ്റെ ആസ്ഥി. 2002 ൽ സ്ഥാപിച്ച റെഡ് ചില്ലീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റിലൂടായാണ് ആസ്ഥിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും. നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ് സ്പോർട്ട്സിലെ ഓഹരിയും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വത്തുക്കളും, ആഗോള അംഗീകാരവുമാണ് ആസ്ഥിയുടെ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ. താരത്തിൻ്റെ ബാന്ത്രാ റെസിഡൻസിക്ക് 200 കോടി വിലമതിക്കും.

ലണ്ടനിലെ പാർക്ക് ലെയ്ൻ, ബെവർലി ഹിൽസ്, ദുബായ്, അലിബാഗ്, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. ബിഎംഡബ്ല്യു, റോൾസ് റോയ്‌സ്, മെഴ്‌സിഡസ് ബെൻസ്, ഓഡി, ബുഗാട്ടി, റേഞ്ച് റോവർ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കാർ ശേഖരവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. 

Rank Name Wealth Company
1 Shah Rukh Khan  12,490 Red Chillies Entertainment
2 Juhi Chawla & Family 7,790 Knight Riders Sports
3 Hrithik Roshan 2,160 HRX
4 Karan Yash Johar 1,880 Dharma Production
5 Amitab Batchan & Fmily 1,630 Investments

ഷാരൂഖാൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നിലായി 7790 കോടി ആസ്ഥിയുമായി ജൂഹി ചൌള രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. 2160 കോടിയുടെ സമ്പത്തുമായി ഹൃദിക്ക് റോഷൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും, കരൺ ജോഹർ നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

