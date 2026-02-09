English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • B. Unnikrishnan against Biju Menon: 'പ്രമോഷന് എത്തിയില്ല, നിർമ്മാതാവിന് നഷ്ടം 25 ലക്ഷം'; ബിജു മേനോനെതിരെ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

B. Unnikrishnan against Biju Menon: 'പ്രമോഷന് എത്തിയില്ല, നിർമ്മാതാവിന് നഷ്ടം 25 ലക്ഷം'; ബിജു മേനോനെതിരെ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അം​ഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 9, 2026, 02:35 PM IST
  • നടൻ ബിജു മേനോനെതിരെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിമർശനമുന്നയിച്ചു.
  • താരത്തിന്റെ പേര് തുറന്നുപറയാൻ തനിക്ക് മടിയോ പേടിയോ ഇല്ലെന്നും ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Read Also

  1. ASSI Trailer: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസുകളുടെ കാണാപ്പുറങ്ങളുമായി 'അസി '; ട്രൈലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തു

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ധനയോഗം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, ഇവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: ധനയോഗം, പ്രശസ്തി, അംഗീകാരം, ഇവർക്ക് ഇന്ന് മികച്ച ദിവസം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും; മീന രാശിക്കാർക്ക് പിരിമുറുക്കം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
5
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ഈ ആഴ്ചയിലെ ഭാ​ഗ്യരാശിക്കാർ ഇവർ; സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും തേടിയെത്തും
Weekly Rashi Phala (08-14 January 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാം വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
13
Weekly Horoscope
Weekly Rashi Phala (08-14 January 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ രണ്ടാം വാരം നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
B. Unnikrishnan against Biju Menon: 'പ്രമോഷന് എത്തിയില്ല, നിർമ്മാതാവിന് നഷ്ടം 25 ലക്ഷം'; ബിജു മേനോനെതിരെ ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

സിനിമ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ചിത്രീകരണം വൈകുന്നതിന് ഉത്തരവാദികൾ താരങ്ങളാണെന്ന വിമർശനവുമായി സംവിധായകൻ ബി ഉണ്ണികൃഷ്‍ണൻ. നടൻ ബിജു മേനോനെതിരെയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ ഫെഫ്ക സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലായിരുന്നു ബിജു മേനോന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

Add Zee News as a Preferred Source

കരാർ പ്രകാരം സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബിജു മേനോൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും, ഇതിലൂടെ നിർമ്മാതാവിന് 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വെളിപ്പെടുത്തി. താരത്തിന്റെ പേര് തുറന്നുപറയാൻ തനിക്ക് മടിയോ പേടിയോ ഇല്ലെന്നും ബി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: Fahadh Faasil: പേട്രിയറ്റിൽ ഫഹദ് വില്ലനോ? സസ്പെൻസ് പൊളിച്ച് താരം, രംഗണ്ണനും തിരിച്ചെത്തുന്നു!

മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണം നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബിജു മേനോൻ പ്രമോഷന് സഹകരിക്കാത്തത് മൂലം ഒരു നിർമ്മാതാവിന് ചാനൽ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയാണ് നഷ്ടമായതത്. ആ നിര്‍മാതാവ് ഒരു സംവിധായകനും ഞങ്ങളുടെ അംഗവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ബിജു മേനോൻ ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷനും എത്തിയിരുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രമോഷൻ എന്നത് നിർമ്മാതാക്കളുമായുള്ള കരാറിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അത് പാലിക്കാൻ താരങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുത്ത് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ട ശേഷം അത് ലംഘിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ വന്ന സിനിമയിലും താരം ഇത് തന്നെ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടുത്തിടെ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ജീത്തു ജോസഫ് ചിത്രം 'വലതുവശത്തെ കള്ളന്റെ' പ്രമോഷനിലും ബിജു മേനോൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ബിജു മേനോൻ പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രത്തിൽ ജോജു ജോർജും ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

B. UnnikrishnanActor Biju Menonബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻബിജു മേനോൻസിനിമ പ്രമോഷൻ

Trending News