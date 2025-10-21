തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേട്ടി പഠാവോ എന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ നിന്ന് പ്രചോദനമുൾകൊണ്ട് നിർമിച്ച ജൽകന്യ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി നാവിക സേനാ ദിനത്തിൽ പുറത്തിറക്കും. ഇന്ത്യൻ നേവിയാണ് ജൽകന്യ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാതാക്കളായ സഞ്ജീവ് ശിവനും ദീപ്തി ശിവനും ചേര്ന്നാണ് സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിസംബര് നാലിന് നാവിക സേനാ ദിനത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഔദ്യോഗികമായി ഡോക്യുമെന്ററി റിലീസ് ചെയ്യും.
ചടങ്ങില് മുഖ്യാതിഥികളായി രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കും. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള പെണ്കുട്ടികളുടെ ചൈതന്യം, സര്ഗാത്മകത, പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നിവയെ ആഘോഷിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യന്ന വിധത്തിലാണ് ഡോക്യുമെന്ററി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഡോക്യുമെന്ററി നിർമാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നാവിക സ്കൂളുകളില് നിന്നുള്ള 25 വിദ്യാര്ത്ഥികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ചലച്ചിത്ര വര്ക്ക്ഷോപ്പില് പങ്കെടുപ്പിച്ചിരുന്നു. മുംബൈയില് നടന്ന ചലച്ചിത്ര വര്ക്ക്ഷോപ്പിന് ആമിര് ഖാന്, അനുരാഗ് കശ്യപ്, ശങ്കര് മഹാദേവന്, ജാവേദ് ജാഫേരി, ശ്രീകര് പ്രസാദ് എന്നിവരുള്പ്പെടെ ഇന്ത്യന് ചലച്ചിത്ര സംഗീത മേഖലയിലെ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികൾ നേതൃത്വം നൽകി.
വര്ക്ക്ഷോപ്പിന് ശേഷം 25 വിദ്യാര്ത്ഥികളും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകളും കഥകളും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സ്വന്തം ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങള് നിര്മിച്ചു. സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ യുവശബ്ദങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സഞ്ജീവ് ശിവനും ദീപ്തി ശിവനും ഇന്ത്യന് നാവികസേനയുമായി സഹകരിച്ച് ജല്കന്യ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി നിര്മിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.