Dheeram Movie: പോലീസ് വേഷത്തിൽ ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ; "ധീരം" ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

Dheeram Movie Teaser: ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രമായാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 28, 2025, 06:24 PM IST
  • നവാഗതനായ ജിതിൻ ടി സുരേഷ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്
  • ദീപു എസ് നായർ, സന്ദീപ് സദാനന്ദൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്

Dheeram Movie: പോലീസ് വേഷത്തിൽ ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻ; "ധീരം" ടീസർ പുറത്തിറങ്ങി

ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ പോലീസ് വേഷത്തിലെത്തുന്ന ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ത്രില്ലർ ധീരത്തിൻ്റെ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തു. ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് കഥാപാത്രമായാണ് ഇന്ദ്രജിത്ത് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന. ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൂഡിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ടീസർ നൽകുന്ന സൂചന.

റെമോ എന്റർടൈൻമെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ റെമോഷ് എം.എസ്, മലബാർ ടാക്കീസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഹാരിസ് അമ്പഴത്തിങ്കൽ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം. നവാഗതനായ ജിതിൻ ടി സുരേഷ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ദീപു എസ് നായർ, സന്ദീപ് സദാനന്ദൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. നവംബറിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും. ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ, അജു വർ​ഗീസ്, ദിവ്യ പിള്ള, നിഷാന്ത് സാഗർ, രണ്‍ജി പണിക്കർ, റെബ മോണിക്ക ജോൺ, സാഗർ സൂര്യ, അവന്തിക മോഹൻ, ആഷിക അശോകൻ, സജൽ സുദർശൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ, സാനി കായിദം, റോക്കി എന്നി ചിത്രങ്ങളുടെ എഡിറ്റർ നാഗൂരൻ രാമചന്ദ്രൻ ആദ്യമായി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മലയാളം ചിത്രമാണിത്. അഞ്ചക്കള്ളകൊക്കാൻ, പല്ലൊട്ടി 90സ് കിഡ്സ് എന്നിവക്ക് ശേഷം മണികണ്ഠൻ അയ്യപ്പ സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡി.ഒ.പി സൗഗന്ദ് എസ്.യു ആണ്.

 പ്രോജക്ട് ഡിസൈനർ: മധു പയ്യൻ വെള്ളാറ്റിൻകര. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ശശി പൊതുവാൾ.പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: സാബു മോഹൻ. ആർട്ട്: അരുൺ കൃഷ്ണ. കോസ്റ്റ്യൂംസ്: റാഫി കണ്ണാടിപ്പറമ്പ. മേക്കപ്പ്: പ്രദീപ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്: കമലാക്ഷൻ പയ്യന്നൂർ. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ: ധനേഷ്. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ധനുഷ് നയനാർ. ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: തൻവിൻ നാസിർ. കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ.

3ഡി ആർട്ടിസ്റ്റ്: ശരത്ത് വിനു. വി.എഫ്.എക്സ് ആൻഡ് 3ഡി അനിമേഷൻ: ഐഡൻറ് ലാബ്സ്. ടീസർ കട്ട്സ്: വിവേക് മനോഹരൻ. മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്‍റ്: മിഥുൻ മുരളി. പി.ആർ.ഒ: പി.ശിവപ്രസാദ്. ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻസ്: വിപിൻ കുമാർ. സ്റ്റിൽസ്: സേതു അത്തിപ്പിള്ളിൽ. പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ്: ഔറ ക്രാഫ്റ്റ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Dheeram MovieIndrajith Sukumaranഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരൻധീരംധീരം ടീസർ

