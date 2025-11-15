English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Inspection Bungalow: ഈ പ്രേതവും പോലീസുകാരും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചോ ചിരിപ്പിച്ചോ? 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

 ഹൊറർ കോമഡി വിഭാ​ഗത്തിലാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബം​ഗ്ലാവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:03 PM IST
  • 7 എപ്പിസോഡുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സീരീസ് ഹാസ്യവും ഭീതിയും ത്രില്ലറും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത്.
  • ഗംഭീരമായ ഹൊറർ സീനുകളുടെ മേക്കിങ് തന്നെയാണ് സീരീസിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം.

Inspection Bungalow: ഈ പ്രേതവും പോലീസുകാരും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചോ ചിരിപ്പിച്ചോ? 'ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ്' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

ഹൊറർ കോമഡി ചിത്രങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആണ് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലുള്ളത്. അത്തരത്തിലൊരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറർ കോമഡി വിഭാ​ഗത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററുമായിരിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഹൊറർ കോമഡി വിഭാ​ഗത്തിൽ പുതിയൊരു വെബ് സീരീസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാളം വെബ്സീരീസ് ആണിത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ സ്ട്രീമിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സീ5ൽ ആണ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് എന്ന വെബ് സീരീസ് ആണ് റിലീസായിരിക്കുന്നത്. ശബരീഷ് വർമ്മ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തിയ സീരീസ് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജേതാവ് സുനീഷ് വാരനാടിൻ്റെ രചനയിൽ, സംവിധായകൻ സൈജു എസ് എസ് ആണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ നായകനായ 'ഇര' എന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ് സൈജു. ശബരീഷിന് പുറമേ ആധിയ പ്രസാദ്, ഷാജു ശ്രീധർ, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ രാജാമണി എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി സീരീസിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അഭിനയത്രി കൂടിയായ വീണ നായർ ആണ് നിർമ്മാതാവ്. വീണ നായർ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് സീരീസ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Also Read: Vilaayath Budha Trailer: ഡബിൾ മോ​ഹനായി പൃഥ്വിരാജ്, ​ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി ഷമ്മി തിലകനും; 'വിലായത്ത് ബുദ്ധ' ട്രെയിലർ

ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ വിജനമായ പ്രേത ബംഗ്ലാവിലേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും, തുടർന്ന് അവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് സീരീസിന്റെ കഥാഗതി. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷ്ണുവായി എത്തുന്നത് ശബരീഷ് വർമ്മയാണ്. ദൈവത്തിലും പിശാചിലും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പേടിത്തൊണ്ടനായ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ വിഷ്ണുവും സംഘവും പ്രേത ബംഗ്ലാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി ഒരുക്കുകയും, അവർക്കിടയിലേക്ക് പാരാ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന മൈഥിലി കൂടി എത്തുന്നതോടെ കഥ മുറുകുന്നു. 

7 എപ്പിസോഡുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സീരീസ് ഹാസ്യവും ഭീതിയും ത്രില്ലറും ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഗംഭീര അനുഭവമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നത്. ഗംഭീരമായ ഹൊറർ സീനുകളുടെ മേക്കിങ് തന്നെയാണ് സീരീസിന്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. ഭീതിയുടെയും ഹാസ്യത്തിന്റെയും നൂൽപ്പാലത്തിലൂടെ ഏഴ് എപ്പിസോഡുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യാത്ര സിനിമ പ്രേമികൾക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നൽകുക. 

മികച്ച കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും പ്രേക്ഷകരുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ ഒരു ഇമോഷണൽ ഭാഗവും ഈ സീരീസിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ക്യാമറ ആംഗിളിലൂടെ പ്രേക്ഷകനെ അമ്പരപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കഥയുടെ നിലവാരം താഴെ പോകാതെയും ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിക്കാതെയും സംവിധായകന് സീരീസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവ് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ പേടിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം, ഈ ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഥയിൽ നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം പൊലീസുകാരുടെ ഭീതി പ്രേക്ഷകരിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിരിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ ജോണർ ഹൊറർ കോമഡിയായി മാറുന്നത്.

