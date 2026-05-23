Basil Joseph Shaktimaan Movie: അല്ലു അർജുൻ - ബേസിൽ ജോസഫ് ചിത്രം 'ശക്തിമാൻ' ? അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം, വെളിപ്പെടുത്തി അതിരടി സംവിധായകൻ

Shaktimaan Movie: ശക്തിമാൻ പ്രോജക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബേസിൽ ജോസഫ് ഇതുവരെ കൃത്യമായ മറുപടികൾ ഒന്നും തന്നെ നൽകിയിട്ടില്ല.
90-കളിലും 2000-കളിലും ജനപ്രിയമായിരുന്ന പരമ്പരയാണ് 'ശക്തിമാൻ'. വലിയ തോതിലുള്ള ആരാധകവൃന്ദം ഈ പരമ്പരയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ശക്തിമാനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കുറച്ചുകാലമായി സജീവമായി നിലനിൽക്കുകയാണ്. ബോളിവുഡ് താരം രൺവീർ സിംഗിന്റെ പേര് ഈ പ്രോജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും ഉയർന്നുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ശക്തിമാനായി രൺവീർ എത്തുന്നതിനോട് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന മുകേഷ് ഖന്ന എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അല്ലു അർജുൻ ആ വേഷം ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.
അതേസമയം, അല്ലു അർജുനും ബേസിൽ ജോസഫും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന 'ശക്തിമാനെ' അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും വന്നിരുന്നു. ബേസിൽ നായകനായ അതിരടി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
ക്ലബ് എഫ്എം 94.3-യുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് 'അതിരടി'യുടെ സംവിധായകൻ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയത്. പോൾസൺ സ്കറിയയുമായി ചേർന്ന് ബേസിലിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിനായുള്ള തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാനായില്ല. വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു ശക്തിമാൻ. അത് ഒടുവിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യം തികച്ചും സങ്കീർണ്ണമാണെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ആ പ്രോജക്റ്റ് 'ശക്തിമാൻ' ആണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് അരുൺ നൽകിയത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ശക്തിമാനുമായി യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അപ്ഡേറ്റുകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും അരുൺ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അല്ലു അർജുനുമായുള്ള ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും 'ശക്തിമാൻ' പ്രോജക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബേസിൽ ജോസഫും കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 'സിനി ഉലകത്തിന്' നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, പ്രോജക്റ്റ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും കൃത്യമായ സമയം വരുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നുമാണ് ബേസിൽ പറഞ്ഞത്.
