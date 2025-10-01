English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lokah Ott: 'ലോക' ഒടിടിയിലെത്തിയോ? ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവം; പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന അപ്ഡേറ്റ്

ലോക എപ്പോൾ ഒടിടിയിലെത്തും. സ്ട്രീമിങ് ഉടനുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന ചർച്ചകൾ

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 1, 2025, 04:06 PM IST
  • നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
  • എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണ് ലോകയുടെ ഒടിടി റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ലോക തിയേറ്റരുകളിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ ഇപ്പോഴും പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. കണ്ടവർ കണ്ടവർ വീണ്ടും കാണാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലോക. നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ മലയാള ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ലോക. ഓ​ഗസ്റ്റ് 28നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. ചിത്രം 290 കോടി കളക്ഷൻ നേടിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 5ാം ആഴ്ചയിലെത്തിയിട്ടും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ കുതിപ്പാണ് ചിത്രം ഇപ്പോഴും നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസ് സംബന്ധിച്ച ചില വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ചിത്രം ഒടിടിയിൽ എത്തിയെന്നും ഉടൻ എത്തുമെന്നും എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ആണ് ലോകയുടെ ഒടിടി റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന വാർത്തകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. 

Also Read: Avihitham Movie: സെന്ന ഹെ​ഗ്ഡെ ഒരുക്കുന്ന 'അവിഹിതം' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 10ന്

എന്നാൽ ഇവയിലൊന്നും ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് കൂടിയായ ദുൽഖർ സൽമാൻ ലോകയുടെ ഒടിടി റിലീസിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിരുന്നു. ലോക ഉടനെയൊന്നും ഒടിടിയിൽ ഇറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമുണ്ടായാൽ അത് ഔദ്യോ​ഗികമായി അറിയിക്കുമെന്നും ദുൽഖർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒടിടി റിലീസ് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്നത്. 

