  • Ithiri Neram Trailer: പ്രണയാർദ്രമായ 'ഇത്തിരി നേരം'; റോഷൻ മാത്യു ചിത്രത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ട്രെയിലർ

Ithiri Neram Trailer: പ്രണയാർദ്രമായ 'ഇത്തിരി നേരം'; റോഷൻ മാത്യു ചിത്രത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ട്രെയിലർ

പഴയ പ്രണയ ജോഡികൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 2, 2025, 03:06 PM IST
  • ചിത്രം നവംബർ 7ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
  • ജിയോ ബേബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ വിശാഖ് ശക്തിയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Ithiri Neram Trailer: പ്രണയാർദ്രമായ 'ഇത്തിരി നേരം'; റോഷൻ മാത്യു ചിത്രത്തിന്റെ റൊമാന്റിക് ട്രെയിലർ

റോഷൻ മാത്യു, സെറിൻ ശിഹാബ് എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഇത്തിരി നേരം. പ്രശാന്ത് വിജയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വളരെ പ്രണയാർദ്രമായ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. പഴയ പ്രണയ ജോഡികൾ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. പ്രണയത്തിന് പ്രധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമാണിത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അ​ഗാധമായി പ്രണയിച്ചവർ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയും ആ രാത്രിയിൽ അവർ രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് സിനിമ പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്. 

ചിത്രം നവംബർ 7ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ജിയോ ബേബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ വിശാഖ് ശക്തിയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്ദു, ആനന്ദ് മന്മഥൻ, ജിയോ ബേബി, കണ്ണൻ നായർ, കൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ, അതുല്യ ശ്രീനി, സരിത നായർ, ഷൈനു. ആർ. എസ്‌, അമൽ കൃഷ്ണ അഖിലേഷ് ജി കെ, ശ്രീനേഷ് പൈ, ഷെരീഫ് തമ്പാനൂർ മൈത്രേയൻ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മാൻകൈൻഡ് സിനിമാസ്, ഐൻസ്റ്റീൻ മീഡിയ, സിമ്മെട്രി സിനിമാസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ജോമോൻ ജേക്കബ്, ഡിജോ അഗസ്റ്റിൻ, ഐൻസ്റ്റീൻ സാക്ക് പോൾ, സജിൻ എസ്. രാജ്, വിഷ്‍ണു രാജൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.

Also Read: King Movie Teaser: 'ഇറ്റ്സ് ഷോ ടൈം', ഷാരൂഖ് ആരാധകർക്കായി വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്; 'കിം​ഗ്' ടീസർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ

ക്യാമറ രാകേഷ് ധരൻ , എഡിറ്റിംഗ് ഫ്രാൻസിസ് ലൂയിസ്‌ ,മ്യൂസിക്കും ലിറിക്‌സും ബേസിൽ സിജെ , സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ലൊകേഷൻ സൗണ്ട് സന്ദീപ് കുറിശ്ശേരി, സൗണ്ട് മിക്സിങ് സന്ദീപ് ശ്രീധരൻ , പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ മഹേഷ് ശ്രീധർ, കോസ്റ്യൂംസ് ഫെമിന ജബ്ബാർ , മേക്കപ്പ് രതീഷ് പുൽപ്പള്ളി ,വി എഫ് എക്സ് സുമേഷ് ശിവൻ , കളറിസ്റ്റ് ശ്രീധർ വി - ഡി ക്ലൗഡ് ,അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ നിരഞ്ജൻ ആർ ഭാരതി ,അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റർ ശിവദാസ് കെ കെ ഹരിലാൽ ലക്ഷ്മണൻ ,പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ജയേഷ് എൽ ആർ , സ്റ്റിൽസ് ദേവരാജ് ദേവൻ , എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ നിതിൻ രാജു ഷിജോ ജോസഫ് , സിറിൽ മാത്യു, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ സർക്കാസനം ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഐസ്‌കേറ്റിംഗ് ഇൻ ടോപിക്സ് ത്രൂ ശ്രീ പ്രിയ കമ്പൈൻസ് ട്രെയിലർ അപ്പു എൻ ഭട്ടതിരി പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ ആന്റണി സ്റ്റീഫൻ പി ആർ ഒ ,മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്‌ , ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

