English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Drishyam 3: ജോർജ് കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി അതറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, 'ദൃശ്യം 3' ഷൂട്ടിം​ഗ് കഴിഞ്ഞു

Drishyam 3: ജോർജ് കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി അതറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, 'ദൃശ്യം 3' ഷൂട്ടിം​ഗ് കഴിഞ്ഞു

ദൃശ്യം 3ന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ഉടൻ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:33 PM IST
  • സെപ്റ്റംബർ 22നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് തുടങ്ങിയത്.
  • രണ്ട് മാസത്തിലേറെയാണ് ഷൂട്ടിം​ഗ് നീണ്ടുനിന്നത്.

Read Also

  1. Dies Irae Ott Release: ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കാണാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? എങ്കിലിതാ 'ഡീയസ് ഈറേ' ഒടിടിയിലെത്തുന്നു...

Trending Photos

Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
7
Chaturgrahi Yoa
Chaturgrahi Yoga: ചതുർഗ്രഹി യോഗത്താൽ ഇവരിനി നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിൽ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
12
Love Horoscope
Dec 1 Love horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയഫലം: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ!
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 2 Love Horoscope: ഡിസംബർ 2 പ്രണയ രാശിഫലം; നിങ്ങളുടെ രാശിക്ക് ഇന്ന് പ്രണയ സാഫല്യം ഉണ്ടാകുമോ?
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
5
Gajakesari yoga
Gajakesari yoga: ഗജകേസരി യോഗ; ഈ രാശിക്കാരെ ഇനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂല്ല..!
Drishyam 3: ജോർജ് കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി അതറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, 'ദൃശ്യം 3' ഷൂട്ടിം​ഗ് കഴിഞ്ഞു

ദൃശ്യം 3 ഷൂട്ടിം​ഗ് പൂർത്തിയായി. ഇനി റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിലൂടെയാണ് ദൃശ്യം 3ന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് പൂർത്തിയായ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് മുറിച്ച് എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 22നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് തുടങ്ങിയത്. രണ്ട് മാസത്തിലേറെയാണ് ഷൂട്ടിം​ഗ് നീണ്ടുനിന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ദൃശ്യം, ദൃശ്യം 2 എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്നാം ഭാ​ഗം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇനി എന്താകും ജോർജുകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും സംഭവിക്കുകയെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് പ്രേക്ഷകർ‌. എന്തൊക്കെ സസ്പെൻസുകൾ, എന്തൊക്കെ ട്വിസ്റ്റുകൾ ആ ചിത്രത്തിൽ വരുമെന്നാണ് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ചിന്തിക്കുക. 

Also Read: Kalamkaval Pre Release Teaser: നായകനാര്, വില്ലനാര്? ഞെട്ടിക്കാനൊരുങ്ങി മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും; ട്രെൻഡിങ്ങായി 'കളങ്കാവൽ' പ്രീ റിലീസ് ടീസർ

അതേസമയം ദൃശ്യം 3 ഒരു ത്രില്ലറല്ല എന്ന് സംവിധായകൻ ജീത്തു ജോസഫ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സിനിമ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അത് മനസിലാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ജോർജ് കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് സംഭവിക്കേണ്ട സ്വാഭാവിക കഥയാണ് ഇത്. 

2013ൽ ആണ് ദൃശ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്. തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദ‍ർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം വൻ വിജയമായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗം 2021ൽ ഒടിടി റിലീസ് ആയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Drishyam 3MohanlalJeethu Josephദൃശ്യം 3ജീത്തു ജോസഫ്

Trending News