Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /Jana Nayagan BO: ആ​ഗോളതലത്തിൽ 250 കോടി ​ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ! കേരളത്തിലും ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ; ജനനായകൻ വൻ വിജയത്തിലേക്ക്

Jana Nayagan BO: ആ​ഗോളതലത്തിൽ 250 കോടി ​ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ! കേരളത്തിലും ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ; 'ജനനായകൻ' വൻ വിജയത്തിലേക്ക്

Jna Nayagan Box Office: വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം റിലീസായ ജനനായകൻ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 28, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:19 PM IST
Jana Nayagan BO: ആ​ഗോളതലത്തിൽ 250 കോടി ​ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ! കേരളത്തിലും ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ; 'ജനനായകൻ' വൻ വിജയത്തിലേക്ക്
Image Credit: Jana Nayagan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Ragging: സ്കൂളിൽ റാ​ഗിങ്; നെഞ്ച് വിരിച്ച് നടക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മർദ്ദനം, കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചെന്ന് വിദ്യാർഥി
School Ragging51 min ago
2
Malappuram News1 hr ago
3
Rajayoga2 hrs ago
4
HIV test2 hrs ago
5
Esophageal Cancer7:03 AM IST