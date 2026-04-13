Jana Nayagan Leak: തമിഴ് നടൻ വിജയ് ചിത്രം ജനനായകൻ ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ ആറു പേർ അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ തമിഴ്നാട് സൈബര് ക്രൈം വിങ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Also Read: എന്ത് കൊണ്ട് പള്ളിച്ചട്ടമ്പി? ഏപ്രിൽ 15ന് വേൾഡ് വൈഡ് വിഷു റിലീസായി തിയ്യേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നു
വിജയുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന വിശേഷിക്കുന്ന ജനനായകന്റെ എച്ച്ഡി പ്രിന്റ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ലീക്കായത് വലിയ വിവാദമായിരിന്നു. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികള് നിലവില് ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ചിത്രത്തിൻറെ നിർമ്മാതാക്കളായ കെവിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് അടിയന്തര നടപടി എടുത്തത്.
നിർമാതാക്കളുടെ പരാതിയെ തുടര്ന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ ലീക്കായ പതിപ്പ് പങ്കുവെച്ച 300 ലധികം ലിങ്കുകള് ഇതിനോടകം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കാന് തുടങ്ങിയത് ഏപ്രില് 9 നായിരുന്നു. പിന്നാലെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള മുഴുവന് ചിത്രവും ലീക്കാവുകയായിരുന്നു. വിജയുടെ അവസാന ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ജനനായകൻ.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 280 രൂപ
സിനിമയ്ക്ക് സെന്സര് ബോര്ഡ് പ്രദര്ശനാനുമതി നല്കാത്തതിനെ തുടര്ന്ന് റിലീസ് നീണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ മലയാളി താരം മമിത ബൈജു, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, പ്രകാശ് രാജ് എന്നിവരുമുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.