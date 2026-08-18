Jana Nayagan Ott: 'ജന നായകൻ' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയ്‌ ചിത്രം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?

തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം വിജയ് നായകനായെത്തിയ ‘ജനനായകൻ’ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കോടികൾ വാരിക്കൂട്ടിയിരുന്നു. ചിത്രം ഒടിടിയിൽ റിലീസിന് എത്തുകയാണ്. സീ5 ആണ് സ്ട്രീമിങ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഓഗസ്റ്റ് 21 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. സീ തമിഴ് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടീസർ പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആഗോള ബോക്സോഫീസിൽ 317 കോടി രൂപ ചിത്രം കളക്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റിലീസെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ കരാറിനെ ബാധിച്ചതിനാൽ ZEE5 സ്ട്രീമിംഗ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ഒടിടിയിലെത്തും. ഹിന്ദി ഡബ്ബ്ഡ് പതിപ്പ് പിന്നീട് സ്ട്രീമിംഗിനെത്തിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണിത്. സാധാരണക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനിടെ അഴിമതിക്കും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകൾക്കുമെതിരെ പോരാടുന്ന കഥാപാത്രമായാണ് വിജയ് എത്തുന്നത്.
വെട്രി കൊണ്ടൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് വിജയ് ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോബി ഡിയോൾ, മമിത ബൈജു, പൂജ ഹെഗ്ഡെ, പ്രകാശ് രാജ്, ഗൗതം മേനോൻ, പ്രിയാമണി, നരേൻ, രേവതി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ. 2026 ജൂലൈ 23നാണ് ‘ജനനായകൻ’ തിയറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യദിനം ചിത്രം ഏകദേശം 42.70 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു.
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