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Jana Nayagan Ott: 'ജന നായകൻ' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയ്‌ ചിത്രം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?

സീ5 ആണ് ജനനായകൻറെ ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 18, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:20 PM IST
Jana Nayagan Ott: 'ജന നായകൻ' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയ്‌ ചിത്രം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
Image Credit: Jana Nayagan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Jana Nayagan Ott: 'ജന നായകൻ' ഒടിടി റിലീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു; വിജയ്‌ ചിത്രം എപ്പോൾ, എവിടെ കാണാം?
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