  • Jio Hotstar Web Series: വരുന്നു ആ ഹിറ്റ് സീരീസുകളുടെ തുടർഭാ​ഗം; പ്രഖ്യാപനവുമായി ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ

Jio Hotstar Web Series: വരുന്നു ആ ഹിറ്റ് സീരീസുകളുടെ തുടർഭാ​ഗം; പ്രഖ്യാപനവുമായി ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ

1000 ബേബീസിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗവും കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ മൂന്നാം ഭാ​ഗവുമാണ് സ്ട്രീമിങ്ങിനൊരുങ്ങുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 10, 2025, 04:14 PM IST
  • ജൂൺ, മധുരം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഹമ്മദ് കബീർ ആണ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ സംവിധായകൻ.
  • നജീം കോയ ആണ് 1000 ബേബീസ് എന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ സംവിധാനം ചെയ്തത്.

Jio Hotstar Web Series: വരുന്നു ആ ഹിറ്റ് സീരീസുകളുടെ തുടർഭാ​ഗം; പ്രഖ്യാപനവുമായി ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ

ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയ സീരീസുകൾ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടിയവയാണ്. കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് തുടങ്ങി 1000 ബേബീസ് വരെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചവയാണ്. ഇതിൽ കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ രണ്ടാം ഭാ​ഗവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ രണ്ട് ഹിറ്റ് സീരീസുകളുടെ തുടർ ഭാ​ഗങ്ങൾ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ‌ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 

കേരള ക്രൈം ഫയൽസ്, 1000 ബേബീസ് എന്നിവയുടെ അടുത്ത ഭാ​ഗങ്ങളാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സീസണും 1000 ബേബീസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സീസണുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ജൂൺ, മധുരം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഹമ്മദ് കബീർ ആണ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസിന്റെ സംവിധായകൻ. ആദ്യ രണ്ട് ഭാ​ഗങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രേക്ഷകപ്രീതി ലഭിച്ചിരുന്നു. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, എക്കോ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ രചയിതാവ് ബാഹുൽ രമേശ് ആണ് രണ്ടാം സീസണിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. 

Also Read: Padayappa 2: പടയപ്പയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം; റീ റിലീസിന് മുൻപ് രജനിയുടെ പ്രഖ്യാപനം

നജീം കോയ ആണ് 1000 ബേബീസ് എന്ന ക്രൈം ത്രില്ലർ സംവിധാനം ചെയ്തത്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ സീരിസിനും ലഭിച്ചത്. നജീം കോയ, അറൂസ് ഇർഫാൻ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് തിരക്കഥയെഴുതിയത്. റഹ്‌മാൻ, നീന ഗുപ്ത, സഞ്ജു ശിവറാം എന്നിവരാണ് ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ ചെയ്തത്. 

ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ 'ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ സൗത്ത് അൺബൗണ്ട്' ഇവന്റിൽ വച്ചാണ് സീരിസുകളുടെ തുടർഭാ​ഗം അനൗൺസ് ചെയ്തത്. ചെന്നൈയിൽ വച്ചായിരുന്നു ഇവന്റ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമകളും മറ്റു ഷോകളും ഇതിനൊപ്പം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

