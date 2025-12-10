ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ. ഹോട്ട്സ്റ്റാറിന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ സൗത്ത് അൺബൗണ്ട് എന്ന ഇവന്റിൽ പുതിയ സീരീസുകൾ ഉൾപ്പെടെ പുത്തൻ പദ്ധതികളാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ വച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടന്നത്.
സൗത്ത് ഇന്ത്യന് കണ്ടന്റുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി വലിയ നിക്ഷേപമാണ് ജിയോ ഹോട്സ്റ്റാര് നടത്തുന്നത്. ഹിറ്റ് സീരീസുകളുടെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങളും, 25ഓളം പുതിയ വെബ് സീരീസുകളും നിരവധി ഷോസും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായി ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 4000 കോടിയാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇതിനായി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനുമായി സമ്മതപത്രത്തില് ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ മികച്ച കണ്ടന്റുകള് കണ്ടെത്തി പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. തമിഴ്നാട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ, നടൻ കമൽഹാസൻ, മോഹൻലാൽ, വിജയ് സേതുപതി, നാഗാർജുന, നിവിൻ പോളി, റഹ്മാൻ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വിജയ് സേതുപതി നായകനാകുന്ന കാട്ടാന്, മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് ഒരുക്കിയ അണലി തുടങ്ങിയ സിനിമകളും നിരവധി സിരീസുകളും ഹോട്സ്റ്റാര് പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പ്രൊജക്ടുകളുടെയും ഗ്ലിംപ്സും പുറത്തുവിട്ടു.
നിവിന് പോളി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന ഫാര്മ, കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് സീസൺ 3 , റഹ്മാന് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ 1000 ബേബീസ് സീസൺ 2, ജിത്തു ജോസഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോസ്ലിൻ, മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അണലി എന്നിവയാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ സീരിസുകൾ. തമിഴില് ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, റിസോര്ട്ട്, എല്.ബി.ഡബ്ല്യൂ, എന്നിവയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തമിഴില് ഏറ്റവുമധികം ആരാധകരുള്ള ഹാര്ട്ട് ബീറ്റ്സിന്റെ മൂന്നാം സീസണും ഹോട്സ്റ്റാറിന്റെ ലൈനപ്പിലുണ്ട്.
ജൂൺ, മധുരം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഹമ്മദ് കബീർ ആണ് കേരള ക്രൈം ഫയൽസ് ഒരുക്കിയത്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ വരവേൽപ്പാണ് ലഭിച്ചത്. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, എക്കോ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ രചയിതാവായ ബാഹുൽ രമേശ് ആണ് ഈ സീരിസിന്റെ രണ്ടാം സീസണിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത്. നജീം കോയ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രൈം ത്രില്ലർ സീരീസ് ആണ് 1000 ബേബീസ്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് സീരിസിന് ലഭിച്ചത്. നജീം കോയ, അറൂസ് ഇർഫാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥയെഴുതിയ സീരീസിൽ റഹ്മാൻ, നീന ഗുപ്ത, സഞ്ജു ശിവറാം എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയത്.
ദാദാസാഹേബ് ഫാല്ക്കെ അവാര്ഡ് നേടിയ മോഹന്ലാലിനെ നാഗാര്ജുനയും വിജയ് സേതുപതിയും ചേര്ന്ന് ആദരിച്ചു. നേരിട്ട് അഭിനന്ദിക്കാനാകാത്തതിനാല് ഇത്രയും വലിയ ചടങ്ങില് വെച്ച് തന്റെ അഭിനന്ദനമറിയിക്കുകയാണെന്ന് നാഗാര്ജുന പറഞ്ഞു. ഇഷ്ടതാരത്തെ ആദരിക്കാന് അവസരം ലഭിച്ചത് മഹാഭാഗ്യമാണെന്ന് വിജയ് സേതുപതിയും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
