Varavu Movie: ഷാജി കൈലാസ്-ജോജു ജോർജ് ചിത്രം ‘വരവ്’ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായി

ജോജു ജോർജിനെ നായകനാക്കി ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'വരവി'ന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായി. മൂന്നാർ, മറയൂർ, തേനി, കോട്ടയം എന്നീ ലൊക്കേഷനുകളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ജീപ്പിന്റെ പൊട്ടിയ ഗ്ലാസുകൾക്കിടയിലൂടെ അതിതീക്ഷ്ണമായി നോക്കുന്ന ജോജു ജോർജിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ.
മലയോര മേഖലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് വരവ്. പോളി എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള പോളച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിന്റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. വാണി വിശ്വനാഥാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ജോജു ജോർജ്-ഷാജി കൈലാസ് ടീം ആദ്യമായാണ് ഒരുമിക്കുന്നത്.
ഓൾഗാ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ റെജി പ്രോത്താസിസ്, നൈസി റെജി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ഷൻ സർവൈവൽ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ വരവിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുൻനിര സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർമാരായ അൻപ് അറിവ്, സ്റ്റണ്ട് സിൽവ, കലൈ കിംഗ്സൺ, ജാക്കി ജോൺസൺ, ഫീനിക്സ് പ്രഭു, കനൽ കണ്ണൻ എന്നിവർ ഒരുക്കുന്ന വമ്പൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുമുണ്ട്.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടിയായ സുകന്യ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മുരളി ഗോപി, അർജുൻ അശോകൻ, ബാബുരാജ്, വിൻസി അലോഷ്യസ്, സാനിയ ഇയ്യപ്പൻ, അശ്വിൻ കുമാർ, അഭിമന്യു ഷമ്മി തിലകൻ, ബിജു പപ്പൻ, ബോബി കുര്യൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ശ്രീജിത്ത് രവി, ദീപക് പറമ്പോൽ, കോട്ടയം രമേഷ്, ബാലാജി ശർമ്മ, ചാലി പാലാ, രാധികാ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
ഷാജി കൈലാസിൻ്റെ മികച്ച വിജയങ്ങൾ നേടിയ ചിന്താമണി കൊലക്കേസ്, റെഡ് ചില്ലീസ്, ദ്രോണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ എ.കെ. സാജനാണ് വരവിന് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഛായാഗ്രഹണം- എസ്. ശരവണൻ. എഡിറ്റർ- ഷമീർ മുഹമ്മദ്. കലാസംവിധാനം- സാബു റാം. മേക്കപ്പ്- സജി കാട്ടാക്കട. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ- സമീര സനീഷ്.
ചീഫ് അസസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ- സ്യമന്തക് പ്രദീപ്. പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴ്സ്- ശിവൻ പൂജപ്പുര, അനിൽ അൻഷാദ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്- പ്രതാപൻ കല്ലിയൂർ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- വിനോദ് മംഗലത്ത്. പി.ആർ.ഒ- മഞ്ജു ഗോപിനാഥ്. സ്റ്റിൽസ്- ഹരി തിരുമല. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്- ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഓഫ്ലൈൻ പബ്ലിസിറ്റി- ബ്രിങ്ഫോർത്ത്.
