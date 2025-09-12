English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kaantha Release: 'ലോക'യുടെ കുതിപ്പ് തുടരട്ടെ! വഴിമാറി 'കാന്ത'; പുതിയ റിലീസ് തിയതി പിന്നീട്...

എംകെ ത്യാ​ഗരാജ ഭാ​ഗവതരായിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ വേഷമിടുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 12, 2025, 05:30 PM IST
  • 'ലോക'യുടെ വന്‍ വിജയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.
  • ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചന്ദ്രയുടെ കുതിപ്പ് കുതിച്ചുയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ, 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റിവെക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചത്.

Kaantha Release: 'ലോക'യുടെ കുതിപ്പ് തുടരട്ടെ! വഴിമാറി 'കാന്ത'; പുതിയ റിലീസ് തിയതി പിന്നീട്...

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കാന്ത. ചിത്രം ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 'ലോക'യുടെ വന്‍ വിജയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചന്ദ്രയുടെ കുതിപ്പ് കുതിച്ചുയരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അതിനാൽ, 'കാന്ത'യുടെ റിലീസ് തീയതി മാറ്റിവെക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചത്. പുതിയ തിയതി പിന്നീട് അറിയിക്കാമെന്നും അണിയറക്കാർ അറിയിച്ചു.

ലോക വലിയ വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. 200 കോടിയും കടന്ന് ചിത്രം കുതിക്കുകയാണ്. കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലൻ, ടൊവിനോ തോമസ്, ചന്തു സലിംകുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെയറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. 

ജാനു ചന്തർ ആണ് കാന്തയുടെ സം​ഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. എംകെ ത്യാ​ഗരാജ ഭാ​ഗവതരുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രമാണ് കാന്ത. ത്യാഗരാജ ഭാഗവതരായാണ് ദുല്‍ഖര്‍ വേഷമിടുന്നത്. സെൽവമണി സെൽവരാജ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫേറർ ഫിലിംസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവരാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ. 

Also Read: Pathirathri Movie: പോലീസായി നവ്യയും സൗബിനും; 'പാതിരാത്രി' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

ദുൽഖർ സൽമാൻ, ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ, സമുദ്രക്കനി എന്നിവർക്കൊപ്പം റാണ ദഗ്ഗുബതിയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു. വേഫേറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യ അന്യഭാഷാ ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. തമിഴിൽ ഒരുക്കിയ ചിത്രം മലയാളം, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലും റിലീസ് ചെയ്യും. ഛായാഗ്രഹണം- ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ്, സംഗീതം- ഝാനു ചന്റർ, എഡിറ്റർ- ലെവെലിൻ ആന്റണി ഗോൺസാൽവേസ്, കലാസംവിധാനം- രാമലിംഗം, വസ്ത്രാലങ്കാരം- പൂജിത തടികൊണ്ട, സഞ്ജന ശ്രീനിവാസ്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

