Kaantha Trailer Glimpse: ഗ്ലിംപ്സ് തന്നെ തകർത്തു; ഇനി ട്രെയിലർ എന്താകും? 'കാന്ത' ട്രെയിലർ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ

ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായെത്തുന്ന 'കാന്ത' യുടെ ട്രെയിലർ അനൗൺസ്മെന്റ് വീഡിയോ പുറത്തിറക്കി. സിനിമയുടെ തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകളിലുള്ള ട്രെയിലറിന്റെ ഗ്ലിംപ്സാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിലർ നവംബർ 6ന് ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്യും. നവംബർ 14ന് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ഗ്ലിംപ്സ് വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
1950 കാലഘട്ടത്തിലെ മദ്രാസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽവമണി സെൽവരാജ് ആണ്. ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫേറർ ഫിലിംസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതിയുടെ സ്പിരിറ്റ് മീഡിയ എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ, ജോം വർഗീസ്, റാണ ദഗ്ഗുബതി, പ്രശാന്ത് പോട്ട്ലൂരി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
രണ്ട് വലിയ കലാകാരന്മാർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈഗോ ക്ലാഷ് ആണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് സൂചന. ദുൽഖർ, സമുദ്രക്കനി എന്നിവരാണ് ആ കലാകാരന്മാരായി വേഷമിടുന്നത്. പ്രണയം, ഈഗോ, കല, വൈകാരികത എന്നിവയിലൂടെ ചിത്രം സഞ്ചരിക്കുന്നു. റാണ ദഗ്ഗുബതി ആണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യശ്രീ ബോർസെ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.
