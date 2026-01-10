English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Kalamkaval Ott Release: ‌ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...

Kalamkaval Ott Release: ‌ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...

തിയേറ്ററിലെ വമ്പൻ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ കളങ്കാവൽ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:13 PM IST
  • ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.
  • മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണിത്.

Read Also

  1. Moonwalk Audio Launch: പ്രഭുദേവ-എആർആർ കോംബോ വീണ്ടും; കൂടെ അജു വർഗീസും അർജുൻ അശോകനും

Trending Photos

Kerala KN-605 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-605 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായതാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result Today
Suvarna Keralam SK 35: സുവ‍ർണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ഈ നമ്പറിന്, സമ്പൂർണ ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
7
Double Rajayoga 2026
Double Rajayoga: 500 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാളവ്യ, ഹംസ മഹാപുരുഷ യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും
Kalamkaval Ott Release: ‌ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...

മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുക്കുന്നു. ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സൈക്കോപാത്തിക് കില്ലർ ആയി വേഷമിട്ട ചിത്രം ആ​ഗോളതലത്തിൽ 82 കോടി രൂപയോളമാണ് നേടിയത്. ആ​ഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കളക്ഷൻ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു കളങ്കാവൽ. ഭീഷ്മ പർവ്വമാണ് ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഡിസംബർ 5 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോണി ലിവ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ജനുവരി 16 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും. 

 

Also Read: Jana Nayagan: 'ജനനായകന് എത്രയും വേഗം യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിക്കണം'; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്

ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറെർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. കുപ്രസിദ്ധമായ സയനൈഡ് മോഹൻ കേസിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയതാണ് കളങ്കാവൽ. ചിത്രം ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

വിനായകൻ നായകനും മമ്മൂട്ടി പ്രതിനായകനും ആയെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന സ്റ്റാൻലി ദാസ് ആയിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വേഷമിട്ടത്. ആ കൊലപാതക ശൃംഖല അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോളാണ് വിനായകൻ ചെയ്തത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

KalamkavalMammoottyActor Vinayakanകളങ്കാവൽമമ്മൂട്ടി

Trending News