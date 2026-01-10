Kalamkaval Ott Release: ‌ഉറപ്പിച്ചു! 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടിയിലേക്ക്; സ്ട്രീമിങ് ഈ ദിവസം മുതൽ...

മമ്മൂട്ടിയും വിനായകനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തിയ 'കളങ്കാവൽ' ഒടിടി റിലീസിന് തയാറെടുക്കുന്നു. ജിതിൻ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം വൻ ഹിറ്റായി മാറിയിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി സൈക്കോപാത്തിക് കില്ലർ ആയി വേഷമിട്ട ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ 82 കോടി രൂപയോളമാണ് നേടിയത്. ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കളക്ഷൻ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായിരുന്നു കളങ്കാവൽ. ഭീഷ്മ പർവ്വമാണ് ഏറ്റവും അധികം കളക്ഷൻ നേടിയ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം.
ഡിസംബർ 5 ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഒടിടി സ്ട്രീമിങ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സോണി ലിവ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സ്ട്രീമിങ് റൈറ്റ്സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ജനുവരി 16 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങും.
Experience Mammootty in a crime thriller that digs deeper than the crime itself#Kalamkaval streaming from Jan 16 on Sony LIV.https://t.co/Vu1PDKN7SU#Mammootty @mammukka
#Vinayakan #MammoottyKampany #JithinKJose @SamadTruth
#WayfarerFilms #TruthGlobalFilms pic.twitter.com/cvlWe21z3S
— Sony LIV (@SonyLIV) January 9, 2026
ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമിച്ച ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫറെർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. കുപ്രസിദ്ധമായ സയനൈഡ് മോഹൻ കേസിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയതാണ് കളങ്കാവൽ. ചിത്രം ആദ്യാവസാനം പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വിനായകൻ നായകനും മമ്മൂട്ടി പ്രതിനായകനും ആയെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ത്രീകളെ കൊല്ലുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന സ്റ്റാൻലി ദാസ് ആയിട്ടാണ് മമ്മൂട്ടി വേഷമിട്ടത്. ആ കൊലപാതക ശൃംഖല അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ റോളാണ് വിനായകൻ ചെയ്തത്.
