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Kalki 2898 AD: ദേശീയ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ 'കൽക്കി 2898 എ.ഡി'; രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വർഷമുണ്ടാകും!

മികച്ച ജനപ്രിയ ചിത്രം, മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്നിവയ്ക്കാണ് കൽക്കി പുരസ്ക്കാരത്തിനർഹമായത്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 21, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:58 PM IST
Kalki 2898 AD: ദേശീയ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ 'കൽക്കി 2898 എ.ഡി'; രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വർഷമുണ്ടാകും!
Image Credit: Kalki | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Kalki 2898 AD: ദേശീയ പുരസ്കാര തിളക്കത്തിൽ 'കൽക്കി 2898 എ.ഡി'; രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത വർഷമുണ്ടാകും!
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