English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • ‘കണിമംഗലം കോവിലകം’ പ്രോമോ ​ഗാനമെത്തി; ‘ഡൺ ഡിഡ്‘ ​ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

‘കണിമംഗലം കോവിലകം’ പ്രോമോ ​ഗാനമെത്തി; ‘ഡൺ ഡിഡ്‘ ​ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

കോളേജ്–ഹോസ്റ്റൽ പ്രമേയത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണിത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 09:42 PM IST
  • മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയതാരം ബേസിൽ ജോസഫാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 'ഡൺ ഡിഡ്' എന്ന പ്രോമോ ഗാനം പുറത്തു വിട്ടത്.
  • സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ജാസി ഗിഫ്റ്റാണ് പ്രൊമോ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Pennu Case Movie: ഈ കേസ് കോടതിയിലല്ല..! 'പെണ്ണ് കേസ്' ജനുവരി 16ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
12
Love Horoscope
Dec 19 Love Horoscope: പ്രണയ ജാതകം 2025 ഡിസംബർ 19: നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിൽ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ?
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
6
Gajalakshmi Rajayoga
Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!
‘കണിമംഗലം കോവിലകം’ പ്രോമോ ​ഗാനമെത്തി; ‘ഡൺ ഡിഡ്‘ ​ഗാനം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു

ജനപ്രിയ വെബ് സീരീസായ ‘കണിമംഗലം കോവിലകം’ സിനിമയാകുന്ന വാർത്ത ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴിതാ ‘കണിമംഗലം കോവിലകം’ സിനിമയിലെ പ്രൊമോ ഗാനവും പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തീപ്പൊരി ബെന്നി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ രാജേഷ് മോഹൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ മുൻപേ തന്നെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. 2026 ജനുവരി മാസത്തിൽ തീയേറ്ററുകളിലെത്താനിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോ ഗാനമാണിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയതാരം ബേസിൽ ജോസഫാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി 'ഡൺ ഡിഡ്' എന്ന പ്രോമോ ഗാനം പുറത്തു വിട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ജാസി ഗിഫ്റ്റാണ് പ്രൊമോ ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് യൂത്തിനെ മൊത്തത്തിലായി ഹരം കൊള്ളിച്ച ‘ലജ്ജാവതിയെ’ ‘അന്നക്കിളി’ പോലുള്ള ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ജാസി ഗിഫ്റ്റ് അല്പക്കാലത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ പാടുന്ന പാട്ട് കൂടിയാണിത് എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ചിത്രത്തിലെ ഗാനത്തിനുണ്ട്. യുവത്വത്തിന്റെ ആവേശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഗാനരംഗത്തിനൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ജാസി ഗിഫ്റ്റ് ചുണ്ടുകൾ ചലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുഹൈൽ കോയയുടെ വരികൾക്ക് ഡോൺ വിൻസെന്റ് ആണ് സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

മുഹമ്മദ് റാഫി, അജ്മൽ ഖാൻ, അഭി കൃഷ്, ടോണി കെ ജോസ്, അനൂപ് മുടിയൻ, വിഖ്നേഷ്, സാന്ദ്ര ചാണ്ടി, അമൃത അമ്മൂസ്, ഹിഫ്രാസ്, സിജോ സാജൻ, റിഷാദ് എൻ കെ, ഗോപു നായർ, അശ്വന്ത് അനിൽകുമാർ, ധനിൽ ശിവറാം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ താരനിരയുള്ള ചിത്രത്തിൽ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ സ്മിനു സിജോ, ശരത് സഭ തുടങ്ങിയവരും അണിനിരക്കുന്നു. കോളേജ്–ഹോസ്റ്റൽ പ്രമേയത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം യുവപ്രേക്ഷകർക്കും, കുടുംബങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വാദ്യകരമായിരിക്കും.

Also Read: Pharma Web Series: സർവ്വം മായയ്ക്ക് മുൻപ് നിവിന്റെ വെബ് സീരീസ് എത്തി; 'ഫാർമ' സ്ട്രീമിങ് തുടങ്ങി

ക്ലാപ്പ് ബോർഡ്‌ ഫിലിംസ്, ബ്രിട്ടീഷ് സിനിമാസ് എന്നീ ബാനറുകളുടെ കീഴിൽ ഹാരിസ് മൊയ്ദൂട്ടി, രാജേഷ് മോഹൻ, ജിഷ്ണു ശങ്കർ, ശ്രീധർ ചേനി എന്നിവർ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിർമ്മാണം. ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത് അജയ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജാണ്., എഡിറ്റിംഗ്- പ്രേംസായ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- അരുൺ വെഞ്ഞാറമ്മൂട്, കലാസംവിധാനം- അനൂപ് വിജയകുമാർ, വസ്ത്രാലങ്കാരം- സുനിൽ ജോർജ്, കൊറിയൊഗ്രഫി- ഷെരീഫ് മാസ്റ്റർ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഗിരീഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കളറിസ്റ്റ്- ദീപക് ഗംഗാധരൻ, മേക്കപ്പ്- സുധി സുരേന്ദ്രൻ, ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ- അഭിഷേക് ശ്രീനിവാസ്, സ്റ്റണ്ട്സ്- അഷ്‌റഫ്‌ ഗുരുക്കൾ, ഫൈനൽ മിക്സിങ്- ഡാൻ ജോസ്. ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയത് മനു മഞ്ജിത്, സുഹൈൽ കോയ, വൈശാഖ് സുഗുണൻ, അനിറ്റ് കുര്യൻ ബെന്നി എന്നിവർ ആണ്. പ്രശസ്ത ഗായകരായ ഇലക്ട്രോണിക് കിളി, സിയ ഉൽ ഹഖ് തുടങ്ങിയവർ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kanimangalam KovilakamKanimangalam Kovilakam Movieകണിമം​ഗലം കോവിലകംസിനിമ

Trending News