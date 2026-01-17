English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kanimangalam Kovilakam: കളർഫുൾ ഹൊറർ എന്റെർടെയ്നറായി ഞെട്ടിച്ച് "കണിമംഗലം കോവിലകം"; കൂടെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും

Kanimangalam Kovilakam Movie: 'കണിമംഗലം കോവിലകം' എന്ന ഹിറ്റ് വെബ് സീരീസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രം കോളേജ്-ഹോസ്റ്റൽ പ്രമേയത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.    

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Jan 17, 2026, 07:56 PM IST
  • രാജേഷ് മോഹൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ചിത്രം ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലറാണ്
  • യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പും ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് സിനിമ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്

Kanimangalam Kovilakam: കളർഫുൾ ഹൊറർ എന്റെർടെയ്നറായി ഞെട്ടിച്ച് "കണിമംഗലം കോവിലകം"; കൂടെ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസനും

യൂട്യൂബ് ലോകത്ത് തരംഗമായ 'കണിമംഗലം കോവിലകം' എന്ന വെബ് സീരീസ് അതേ പേരിൽ തന്നെ ബി​ഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു പുത്തൻ അനുഭവമായി മാറുകയാണ്. രാജേഷ് മോഹൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ച ഈ ചിത്രം ക്യാമ്പസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു ഹൊറർ ത്രില്ലറാണ്.

സ്ഥിരം ഹോസ്റ്റൽ കഥകളിൽ നിന്ന് മാറി യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പും ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും കോർത്തിണക്കിയാണ് സിനിമ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ഒരു വെബ് സീരീസിന്റെ സ്വഭാവം പുലർത്തുന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ നേരിയ ലാഗ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അത്യുഗ്രൻ ഇന്റർവെൽ പഞ്ച് ചിത്രത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറ്റുന്നു.

രണ്ടാം പകുതി മുതൽ പ്രേക്ഷകരെ ആകാംക്ഷയുടെ മുനയിൽ നിർത്തുന്ന ട്വിസ്റ്റുകളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. വൻകിട സിനിമകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന അവസാന ഇരുപത് മിനിറ്റും ക്ലൈമാക്സും പ്രേക്ഷകരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ പരീക്ഷിക്കാത്ത തരം ഹൊറർ എലമെന്റുകൾ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

യുവതാരങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ സർപ്രൈസ് എൻട്രിയായി ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ എത്തുന്നതും ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്നു. മുഹമ്മദ് റാഫി, അജ്മൽ ഖാൻ, സാന്ദ്ര ചാണ്ടി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വേഷങ്ങൾ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജയ് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ഹോസ്റ്റൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് വേറിട്ടൊരു കാഴ്ചാഭംഗി നൽകുന്നു.

ക്ലാപ്പ് ബോർഡ് ഫിലിംസും ബ്രിട്ടീഷ് സിനിമാസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം, സാങ്കേതികമായി മികച്ചുനിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രേക്ഷകരെ പൂർണ്ണമായും സിനിമയിൽ ലയിപ്പിച്ചിരുത്തുന്നുമുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ, വെബ് സീരീസ് ആരാധകരെയും സിനിമ പ്രേമികളെയും ഒരുപോലെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ചൊരു ഹൊറർ അനുഭവം തന്നെയാണ് കണിമംഗലം കോവിലകം.

സംഗീത സംവിധാനം: ഡോൺ വിൻസെന്റ്. എഡിറ്റിങ്: പ്രേംസായ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ: അരുൺ വെഞ്ഞാറമൂട്. കലാസംവിധാനം: അനൂപ് വിജയകുമാർ. വസ്ത്രാലങ്കാരം: സുനിൽ ജോർജ്. കൊറിയോഗ്രഫി: ഷെരീഫ് മാസ്റ്റർ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഗിരീഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ. കളറിസ്റ്റ്: ദീപക് ഗംഗാധരൻ. മേക്കപ്പ്: സുധി സുരേന്ദ്രൻ. ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫർ: അഭിഷേക് ശ്രീനിവാസ്. സ്റ്റണ്ട്‌സ്: അഷ്റഫ് ഗുരുക്കൾ. ഫൈനൽ മിക്‌സിങ്: ഡാൻ ജോസ്. ഗാനങ്ങൾ: മനു മഞ്ജിത്, സുഹൈൽ കോയ, വൈശാഖ് സുഗുണൻ, അനിറ്റ് കുര്യൻ ബെന്നി. ഗായകർ: ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് കിളി, സിയ ഉൽ ഹഖ്.

