Actor Dinesh Mangaluru Passed Away: കാന്താര-2 ചിത്രീകരണത്തിനിടെ പക്ഷാഘാതം വന്നു; കന്നഡ താരം ദിനേശ് മംഗളൂരു അന്തരിച്ചു

കാന്താരയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ പക്ഷാഘാതം വന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കന്നഡ താരം ദിനേശ് മംഗളൂരു ( 55 ) അന്തരിച്ചു. ആർട് ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു ദിനേശ്. കെജിഎഫ്, കിച്ച, കിരിക്ക് പാർട്ടി എന്നീ സിനിമകളിൽ ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെജിഎഫിൽ ബോംബെ ഡോണിന്റെ വേഷമായിരുന്നു ദിനേശ് ചെയ്തത്. ഇത് പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു താരം. ഇടയ്ക്ക് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ താരത്തിന് വീണ്ടും തലച്ചോറിൽ ഹെമറേജ് ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. ഇന്ന് രാവിലെ ഉഡുപ്പിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മ ഉളിഗേദവരു കണ്ടന്തേ, രണ വിക്രമ, അംബരി, സവാരി, ഇന്തി നിന്ന പ്രീതിയ, ആ ദിനങ്ങൾ, സ്ലം ബാല, ദുർഗ, സ്മൈൽ, അതിഥി, സ്നേഹം, നാഗഭ തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ ദിനേശ് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ‘നമ്പർ 73’, ‘ശാന്തിനിവാസ്’ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ കലാസംവിധായകനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
