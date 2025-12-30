Serial Actress Nandini Suicide: സർക്കാർ ജോലിക്കായി വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധം; സീരിയൽ നടി നന്ദിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ

ബെംഗളൂരു: കന്നഡ സീരിയൽ താരം നന്ദിനി സി.എമ്മിനെ (26) ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ കെങ്കേരിയിലുള്ള പിജിയിലാണ് നടിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഡിസംബർ 28ന് രാത്രി 11:16നും 29ന് പുലർച്ചെ 12:30 നും ഇടയിലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. സംഭവത്തിൽ കെങ്കേരി പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.
അതേസമയം പിജി മുറിയിൽ നിന്നും നന്ദിനിയുടെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ കാരണത്താലാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് ഡയറിക്കുറിപ്പിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വീട്ടുകാർ തന്നെ മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്നും സർക്കാർ ജോലിക്കായി നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ തനിക്ക് സർക്കാർ ജോലിയല്ല അഭിനയത്തിലാണ് താൽപര്യമെന്നും നന്ദിനി ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: Anomie Movie: ഭാവനയുടെ പുതിയ ചിത്രം 'അനോമി' പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു
2018ൽ ബല്ലാരിയിൽ നിന്നും പിയുസി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ നന്ദിനി പിന്നീട് എൻജിനീയറിങ് കോഴ്സിന് ചേർന്നു. എന്നാൽ അഭിനയത്തോടുള്ള താൽപര്യത്താൽ അവർ പിന്നീട് രാജരാജേശ്വരി നഗറിൽ അഭിനയ പരിശീലനം നേടുകയായിരുന്നു. 2019 മുതൽ കന്നഡ ടിവി സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിച്ച നന്ദിനി ആദ്യം ബെംഗളൂരുവിലും പിന്നീട് 2025 ഓഗസ്റ്റിൽ കെങ്കേരിയിലേക്കും താമസം മാറുകയായിരുന്നു.
നന്ദിനിയുടെ പിതാവ് 2023ൽ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന പിതാവിന്റെ ജോലി നന്ദിനിക്ക് ലഭിച്ചു. എന്നാൽ അഭിനയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയാറാകാതിരുന്നതോടെ വീട്ടിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഡിസംബർ 28ന് വൈകുന്നേരം സുഹൃത്തായ പുനീതിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ നന്ദിനി രാത്രി 11:23ഓടെയാണ് പിജിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
പിന്നീട് പുനീത് നന്ദിനിയെ പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് രാത്രി 11.50ന് പുനീത് പിജി മാനേജറിനെയും ഇൻചാർജിനെയും വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇവർ വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കയറിപ്പോഴാണ് ജനൽ ഗ്രില്ലിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ നന്ദിനിയെ കണ്ടത്. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
