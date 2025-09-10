Kantara 2 Movie: 'കൂടുതൽ വിഹിതം വേണം! 'കാന്താര 2' കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക്

കാന്താരാ 2 വിന് കേരളത്തിൽ വിലക്ക്. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക് അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനം വേണമെന്ന് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇത് സാധിക്കില്ലെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമ സംഘടന ഫിയോക്ക് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗവും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്.
ഒക്ടോബർ 2 ന് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസായി ചിത്രമെത്തും. കന്നഡ, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫിയോക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ബജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ കാന്താര വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു. മലയാളത്തിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
കർണാടകയിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തുളു പതിപ്പുകൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കിയത്. അവയെല്ലാം തന്നെ ബോക്സ്ഓഫീൽ മികച്ച കളക്ഷനുകൾ നേടിയിരുന്നു. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാന്താരയുടെ പ്രീക്വലായാണ് കാന്താര 2 വരുന്നത്.
