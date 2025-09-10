English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara 2 Movie: 'കൂടുതൽ വിഹിതം വേണം! 'കാന്താര 2' കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക്

കാന്താരാ 2 വിന് കേരളത്തിൽ വിലക്ക്. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക് അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനം വേണമെന്ന് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇത് സാധിക്കില്ലെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമ സംഘടന ഫിയോക്ക് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗവും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 10, 2025, 11:15 AM IST
  • ഒക്ടോബർ 2 ന് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസായി ചിത്രമെത്തും. കന്നഡ, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫിയോക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. Bigg Boss Malayalam Season 7: നൂറ vs ആദില; അക്ബർ എറിഞ്ഞ വലയിൽ വീഴുമോ ആദില? വീക്ലി ടാസ്കോടെ ഇരുവരും അടിയാകുമോ?

Trending Photos

Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
5
Bathroom Towel
Bathroom Towel: നിങ്ങളുടെ ടവൽ കഴുകാറുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പണികിട്ടുമേ...!
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: പിടിവിട്ട് സ്വർണവില; പവന് 80,000ന് മുകളിൽ
Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
7
Gold price today
Gold price Today 9 September 2025: വീണ്ടും കുതിച്ച് സ്വർണവില; പവന് 81,000 കടന്നു
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kantara 2 Movie: 'കൂടുതൽ വിഹിതം വേണം! 'കാന്താര 2' കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക്

കാന്താരാ 2 വിന് കേരളത്തിൽ വിലക്ക്. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക് അറിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനം വേണമെന്ന് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ ഇത് സാധിക്കില്ലെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമ സംഘടന ഫിയോക്ക് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യഭാ​ഗവും പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു വിതരണത്തിനെത്തിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഒക്ടോബർ 2 ന് വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസായി ചിത്രമെത്തും. കന്നഡ, ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിലാണ് ഫിയോക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ബജറ്റിൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ കാന്താര വൻ ഹിറ്റായിരുന്നു. മലയാളത്തിലും മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. 

കർണാടകയിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തുളു പതിപ്പുകൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കിയത്. അവയെല്ലാം തന്നെ ബോക്സ്ഓഫീൽ മികച്ച കളക്ഷനുകൾ നേടിയിരുന്നു. 2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കാന്താരയുടെ പ്രീക്വലായാണ് കാന്താര 2 വരുന്നത്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

kantara 2FiyokKanatara 2 Releaseകാന്താര 2ഫിയോക്ക്

Trending News