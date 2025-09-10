Kantara Chapter 1: 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ വൺ'; പ്രദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക്, ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരണം

കൊച്ചി: കാന്താരയുടെ രണ്ടാംഭാഗം 'കാന്താര: ചാപ്റ്റര് വണ്ണി'ന് കേരളത്തില് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് യുണൈറ്റഡ് ഓര്ഗനൈസേഷന് ഓഫ് കേരള. സിനിമയുടെ ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചത്തെ കളക്ഷനില് 55 ശതമാനം വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ചര്ച്ചകള് നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം ഫിയോക്ക് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഫിയോക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബോബി അറിയിച്ചു.
പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്സും മാജിക് ഫ്രെയിംസും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര് രണ്ടിനാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നെറ്റ് കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനം വരുമാനം രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണമെന്നാണ്. എന്നാല്, ഫിയോക്ക് ഒരു ആഴ്ചത്തേക്കാണ് അനുമതി നല്കിയത്.
വിതരണക്കാര് രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് വേണമെന്ന ആവശ്യത്തില് ഉറച്ചുനിന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചര്ച്ച നടക്കുകയാണ്. കേരളത്തില് ചിത്രത്തിന് പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഫിയോക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ബോബി വ്യക്തമാക്കി. ജനറല്ബോഡിയടക്കം കൂടിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രദര്ശനാനുമതി നിഷേധിക്കുകയാണെങ്കില് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്നും ഫിയോക്ക് വ്യക്തമാക്കി.
ഋഷഭ് ഷെട്ടി രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച് 2022-ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'കാന്താര'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ആണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ വൺ. കെജിഎഫ്, കാന്താര, സലാര് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ നിര്മിച്ച ഇന്ത്യയിലെ മുന്നിര പാന് ഇന്ത്യ പ്രൊഡക്ഷന് ഹൗസായ ഹോംബാലെ ഫിലിംസാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ വണ്ണും നിർമിക്കുന്നത്.
