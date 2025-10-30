English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kantara: Chapter 1 Ott: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒടിടിയിലേക്ക്; ’കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

Kantara: Chapter 1 Ott: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒടിടിയിലേക്ക്; ’കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

ഒടിടി റിലീസിനായി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 30, 2025, 01:18 PM IST
  • ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലൈമാക്സ് ആണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ന്റേത് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞത്.
  • കന്നഡ കൾചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഋഷഭ് ഷെട്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് കാന്താരയും കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ഉം.

Kantara: Chapter 1 Ott: ഋഷഭ് ഷെട്ടിയൊരുക്കിയ ദൃശ്യവിസ്മയം ഒടിടിയിലേക്ക്; ’കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

ഋഷഭ് ഷെട്ടിയൊരുക്കിയ ‘കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1’ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ദൃശ്യ വിസ്മയമാണ് ഋഷഭ് ഒരുക്കിയത്. തിയേറ്ററിൽ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. അടുത്ത ദേശീയ അവാർഡിനുള്ളത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ 2നാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തത്. വമ്പൻ കളക്ഷനാണ് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ചിത്രം നേടിയത്. 

ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം പൂർത്തിയാകും മുൻപ് തന്നെ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ്ങിനെത്തുന്നത്. നാളെ ഒക്ടോബർ 31 മുതൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. കന്നഡ, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ സ്ട്രീമിങ്ങുണ്ടാകും. 

 

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലൈമാക്സ് ആണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ന്റേത് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞത്. കന്നഡ കൾചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഋഷഭ് ഷെട്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് കാന്താരയും കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ഉം. കാന്താരയിലെ പോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ വൻ ദൃശ്യവിരുന്നും എക്സ്പീരിയൻസും പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Also Read: Thudakkam Movie: വിസ്മയയുടെ 'തുടക്ക'ത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു; പൂജ ചടങ്ങ് കൊച്ചിയിൽ, കുടുംബമൊത്ത് മോഹൻലാൽ

ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെ ലീഡ് റോളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിൽ രുക്മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നു. അർവിന്ദ് കശ്യപ് ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. സംഗീതം ഒരുക്കിയത് ബി. അജനീഷ് ലോക്നാതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യ്തിരിക്കുന്നത് വിനേഷ് ബംഗ്ലാൻ. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് കിരഗണ്ടുർ നിർമ്മിച്ചതാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1.

