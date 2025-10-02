Kantara Chapter 1 Review: അടുത്ത ആയിരം കോടിയോ, കെജിഎഫ് 2നെ മറികടക്കുമോ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1? സ്ക്രീനിൽ ആറാടി ഋഷഭ് ഷെട്ടി

'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഋഷഭ് ഷെട്ടി ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞുവെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ മേക്കിംഗ്, സ്ക്രിപ്റ്റ്, ആക്ഷൻ, പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ചിത്രം മികച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സിനിമ കണ്ട ഓരോരുത്തരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ലൈമാക്സ് ആണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ന്റേത് എന്ന് ചിലർ എക്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ദേശീയ അവാർഡ് ഉറപ്പാണെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. കെജിഎഫ് 2ന് ശേഷം കന്നഡയിൽ നിന്നുള്ള 1000 കോടിയാകും കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 എന്ന പ്രവചനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാസ്വാദകർ ഒന്നടങ്കം കാത്തിരുന്ന സിനിമയാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1. വൻ ഹിറ്റായി മാറിയ കാന്താരയുടെ പ്രീക്വൽ ആയി എത്തിയ ചിത്രത്തിന് മേൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അമിത പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. കന്നഡ കൾചറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഋഷഭ് ഷെട്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ചിത്രങ്ങളാണ് കാന്താരയും കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ഉം. കാന്താരയിലെ പോലെ തന്നെ ക്ലൈമാക്സിൽ വൻ ദൃശ്യവിരുന്നും എക്സ്പീരിയൻസും പ്രേക്ഷകർക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിവ്യൂ ഷോ കഴിഞ്ഞുള്ള റിവ്യൂകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായിരുന്നു.
ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ അത്യുഗ്രൻ പ്രകടന മികവാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. പീക്ക് സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഋഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് ചിത്രത്തിലെന്നും പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
