Kantara Chapter 1 Trailer: ബോക്സോഫീസ് കണക്കുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടി..! ഒപ്പം ജയറാമും, ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' ട്രെയിലർ

കാന്താര കേരളത്തിലെത്തിച്ച പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ഉം കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:38 PM IST
  • ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെ ലീഡ് റോളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ രുക്മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നു.
  • അർവിന്ദ് കശ്യപ് ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

Kantara Chapter 1 Trailer: ബോക്സോഫീസ് കണക്കുകൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടി..! ഒപ്പം ജയറാമും, ദൃശ്യവിസ്മയമൊരുക്കി 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1' ട്രെയിലർ

ഋഷഭ് ഷെട്ടി രചനയും, സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായ “കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1” ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ആണ് മലയാളം ട്രെയിലർ ഔദ്യോ​ഗികമായി പ്രകാശനം ചെയ്തത്. മൂന്ന് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയിലർ തന്നെ അതി​ഗംഭീരം എന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത്. അതിഗംഭീര കഥാഗതിയും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പ്രേക്ഷർക്കായി ഋഷഭ് ഷെട്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലർ നൽകുന്നത്. ഒരു ക്ലാസിക് നന്മ-തിന്മ സംഘർഷത്തിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. 

ഋഷഭ് ഷെട്ടി തന്നെ ലീഡ് റോളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ രുക്മിണി വസന്ത്, ജയറാം, ഗുൽഷൻ ദേവയ്യ തുടങ്ങി വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നു. അർവിന്ദ് കശ്യപ് ആണ് ക്യാമറ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ബി. അജനീഷ് ലോക്നാതാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യ്തിരിക്കുന്നത് വിനേഷ് ബംഗ്ലാൻ. ഹോംബാലെ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് കിരഗണ്ടുർ നിർമ്മിക്കുന്ന കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1- ൻറെ കേരളത്തിലെ വിതരണാവകാശം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ്.

 

2022-ൽ ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, തുളു എന്നീ ഭാഷകളിൽ പുറത്തിറങ്ങി, ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയ കാന്താരയുടെ പ്രീക്വൽ എന്ന രീതിയിലാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ അനൗൺസ്മെന്റ് പോസ്റ്ററും ടീസറും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. കൂടാതെ ഹോംബലെ ഫിലിംസ് പുറത്ത് വിട്ട ഷൂട്ടിംഗ് രംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ മാത്രം 7.1 മില്യൺ ആളുകളാണ് കണ്ടത്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1-ലുള്ള ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ കൂട്ടുന്നു.

Also Read: Drishyam 3 Shoot: ജോർജ്കുട്ടി ഇനി എന്ത് കുഴപ്പമാണുണ്ടാക്കുക? പൂജാ ചടങ്ങുകളോടെ 'ദൃശ്യം 3'ന് തുടക്കം, മോഹൻലാൽ ഡൽഹിയിലേക്ക്

നീണ്ട മൂന്ന് വർഷം എടുത്ത്, വൻ സാങ്കേതിക തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തീകരിച്ച സിനിമയ്ക്കായി പ്രേക്ഷകർ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. IMAX സ്ക്രീനുകളിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തും. വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളും, അത്യുഗ്രൻ പശ്ചാത്തലസംഗീതവും, വലിയ കാൻവാസിലുള്ള മാസ്മരിക അവതരണവും വഴി വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരിക്കും കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1 പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുക. 

ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് കാന്താര: ചാപ്റ്റർ 1 ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യുക. ലോക സിനിമയുടെ തന്നെ അഭിമാന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ കാന്താരയുടെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ഏകദേശം 125 കോടി ബഡ്ജറ്റിലാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പി ആർ - ക്യാറ്റലിസ്റ്റ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kantara chapter 1Kantara Chapter 1 TrailerRishab Shettyകാന്താര ചാപ്റ്റർ 1

