English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kantara Chapter 1 Release: ധാരണയായി..! കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 2ന്

പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഫിയോക്കും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ധാരണയായത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 13, 2025, 03:16 PM IST
  • റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകളിലെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനമാണ് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
  • ഇതേ തുടർന്നാണ് റിലീസിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

Read Also

  1. Mirage Movie: ഉദ്വേഗം നിറയ്ക്കുന്ന ട്രെയിലറുമായി 'മിറാഷ്'; സെപ്റ്റംബർ 19ന് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...
5
Kerala gold price
Gold Rate Kerala Today: അങ്ങ് കത്തിക്കയറുവാണല്ലോ..! പിടിച്ചാൽ കിട്ടാതെ സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത്...
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
5
Kerala gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിനിടെ ചെറിയൊരു ഇറക്കം..! സ്വർണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് ഇത്രയും...
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 13 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kantara Chapter 1 Release: ധാരണയായി..! കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 2ന്

കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബർ 2ന് തന്നെ ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലുമെത്തും. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം ഫിയോക്ക് പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഫിലിം ചേമ്പറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഫിയോക്കും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമായത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകളിലെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനമാണ് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് റിലീസിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആഴ്ച ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ 55 ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 50 ശതമാനം വീതവും വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന നിലപാടിനെ പൃഥ്വിരാജും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും അംഗീകരിച്ചു.

Also Read: Bigg Boss Malayalam Season 7: ലക്ഷ്മിക്കുള്ള പണിയുമായി മോഹൻലാൽ എത്തുന്നു; പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരുന്ന വീക്കെൻഡ് എപ്പിസോഡ്

2022ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കാന്താര. ഋഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം വൻ വിജയം നേടിയിരുന്നു. കേരളത്തിലും ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. കാന്താരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി, ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kantara chapter 1FiyokKantara Chapter 1 Releaseകാന്താര ചാപ്റ്റർ 1ഫിയോക്ക്

Trending News