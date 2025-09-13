Kantara Chapter 1 Release: ധാരണയായി..! കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും; റിലീസ് ഒക്ടോബർ 2ന്

കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബർ 2ന് തന്നെ ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലുമെത്തും. ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം ഫിയോക്ക് പിൻവലിച്ചതോടെയാണ് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനൊരുങ്ങുന്നത്. ഫിലിം ചേമ്പറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഫിയോക്കും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് തീരുമാനമായത്.
റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകളിലെ കളക്ഷന്റെ 55 ശതമാനമാണ് വിതരണക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് റിലീസിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആഴ്ച ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ 55 ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 50 ശതമാനം വീതവും വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാമെന്ന ധാരണയിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന നിലപാടിനെ പൃഥ്വിരാജും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും അംഗീകരിച്ചു.
2022ൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കാന്താര. ഋഷഭ് ഷെട്ടി സംവിധാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ചിത്രം വൻ വിജയം നേടിയിരുന്നു. കേരളത്തിലും ചിത്രത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ഋഷഭ് ഷെട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. കാന്താരയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം കന്നഡ, ഹിന്ദി, തമിഴ്, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ബംഗാളി, ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
