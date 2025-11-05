Karam Movie Ott: വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ 'കരം' ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ, എപ്പോൾ കാണാം?

തിരയ്ക്ക് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഒരുക്കിയ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് കരം. പ്രേക്ഷകർ വലിയ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച ചിത്രം പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം കണ്ടില്ല. നോബിൾ തോമസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയൊരുക്കിയത്. നായകനും നോബിൾ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്കെത്തുകയാണ്.
ചിത്രം നവംബർ 7 മുതൽ മനോരമ മാക്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. മെറിലാൻഡ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫും ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. മെറിലാൻഡ് 1955ൽ പുറത്തിറക്കിയ ‘സിഐഡി’ മലയാളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം എഴുപത് വർഷം തികയുന്ന വേളയിലായിരുന്നു മെറിലാൻഡ് ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയുമായി വീണ്ടും എത്തിയത്.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ പരിശീലകൻ, ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച് എത്തിയത്. ജോമോൻ ടി. ജോൺ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഷാൻ റഹ്മാനാണ് സംഗീതം. രഞ്ജൻ എബ്രഹാമാണ് എഡിറ്റിങ്. ഓഡ്രി മിറിയവും രേഷ്മ സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. മനോജ് കെ. ജയൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ബാബുരാജ്, വിഷ്ണു ജി. വാരിയർ, ജോണി ആന്റണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ.
