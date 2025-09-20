English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karam Movie Trailer: ചെന്നൈ പാസമില്ല, ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഐറ്റം! ഹിറ്റായി 'കരം' ട്രെയിലർ, റിലീസ് ഉടൻ

ചിത്രത്തിൻറെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലറാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:48 AM IST
Karam Movie Trailer: ചെന്നൈ പാസമില്ല, ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ഐറ്റം! ഹിറ്റായി 'കരം' ട്രെയിലർ, റിലീസ് ഉടൻ

തിരയ്ക്ക് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഒരുക്കുന്ന ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് കരം. പ്രേക്ഷകർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. വിനീതിന്റേതായി ഒടുവിലിറങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ന ചിത്രം പരാജയമായിരുന്നു. വലിയ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ. എന്നാൽ ആ വിമർശനങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടിയെന്നോണം ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രവുമായി എത്തുകയാണ് വിനീത്. നോബിൾ തോമസിന്റേതാണ് കഥ. നായകനാകുന്നതും നോബിൾ ആണ്. 

ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ. ആദ്യ ട്രെയിലർ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രെയിലർ കൂടി വന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നും ഇഷ്ടത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് വിനീത് ഒരുക്കിയ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ, ശോഭന എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ തിര. അങ്ങനൊരു ചിത്രം ഒരുക്കിയ വിനീതിൽ പ്രേക്ഷകർ മികച്ച ഒരു ത്രില്ലർ തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വിനീത് സ്ഥിരം ചെന്നൈ പാസം വിട്ടുപിടിക്കുന്ന സിനിമയാണിത്. 

സെപ്റ്റംബർ 25ന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തും. വിനീത് തന്‍റെ സ്ഥിരം ശൈലി വിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുമായി എത്തുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയിലാണ്. മെറിലാൻഡ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.മെറിലാൻഡ് 1955ൽ പുറത്തിറക്കിയ ‘സിഐഡി’ മലയാളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. ഈ ചിത്രം എഴുപത് വർഷം തികയുന്ന വേളയിലാണ് മെറിലാൻഡ് ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയുമായി വീണ്ടും എത്തുന്നത്. 

Also Read: Sumathy Valavu Ott: 'സുമതി വളവ്' ഇനി ഒടിടിയിൽ കാണാം; സ്ട്രീമിങ് എവിടെ, എപ്പോൾ?

വലിയ ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടന്നത് ജോർജിയ, റഷ്യയുടെയും അസർബൈജാന്‍റെയും അതിർത്തികൾ, ഷിംല, ഛണ്ഡീഗഡ്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മുൻ പരിശീലകൻ, ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ച് എത്തുന്നത്. 

ജോമോൻ ടി. ജോൺ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നു. ഷാൻ റഹ്മാനാണ് സംഗീതം. രഞ്ജൻ എബ്രഹാമാണ് എഡിറ്റിങ്. ഓഡ്രി മിറിയവും രേഷ്മ സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായികമാർ. മനോജ് കെ. ജയൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ, ബാബുരാജ്, വിഷ്ണു ജി. വാരിയർ, ജോണി ആന്‍റണി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് താരങ്ങൾ.

സിനിമയുടെ ഓവർസീസ് വിതരണ അവകാശം ഫാർസ് ഫിലിംസാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ കെ. മധുവിന്‍റെ മകളും മരുമകനുമായ പാർവതി കെ. മധുവും മാധവ് രമേശുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ശ്രാവൺ കൃഷ്ണകുമാർ. മാക്ക് ഈറാക്‌ലി മക്കത്സാറീയ (മാക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻസ്) ആണ് ജോർജിയയിലെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ. വസ്ത്രാലങ്കാരം: മാഷർ ഹംസ. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സജീവ് ചന്ദിരൂർ.

ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: ഷാരൂഖ് റഷീദ്. സംഘട്ടനം: ലസാർ വർദുകദ്സെ, നോബിൾ ബാബു തോമസ്, ഈറാക്‌ലി സബനാഡ്സെ. പ്രൊ‍ഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിനോദ് രവീന്ദ്രൻ. കലാസംവിധാനം: അരുൺ കൃഷ്ണ. മേക്കപ്പ്: മനു മോഹൻ. ചീഫ് അസോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അഭയ് വാരിയർ. സ്റ്റിൽസ്: അനൂപ് ചാക്കോ. ഫിനാൻസ് കൺട്രോൾ: വിജേഷ് രവി, ടിൻസൺ തോമസ്. പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Karam MovieKaram TrailerVineeth sreenivasanകരം ട്രെയിലർവിനീത് ശ്രീനിവാസൻ

