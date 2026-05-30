Karuppu Movie: ചരിത്രം രചിച്ച് സൂര്യ, 'കറുപ്പ്' 300 കോടി ക്ലബിൽ; തമിഴിലെ ഈ വർഷത്തെ ഹിറ്റ് ചിത്രം

Karuppu World Wide Collection: 'കറുപ്പ്' വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 300 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.
റിലീസ് ചെയ്ത് മൂന്നാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സൂര്യ നായകനായ 'കറുപ്പ്' വേൾഡ് വൈഡ് കളക്ഷൻ 300 കോടിയിലധികം രൂപ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. സൂര്യയും ആർ.ജെ. ബാലാജിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. മാസ് രംഗങ്ങളും സൂര്യയുടെ മികച്ച പ്രകടനവും ഏറെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, രണ്ടാം പകുതിയിലെ തിരക്കഥയിലെ പോരായ്മകളും ക്ലീഷേ എഴുത്തുകളും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു.
സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള സി.ഇ. റിവ്യൂവിൽ "കറുപ്പ് എന്ന ചിത്രത്തിന് അനുകൂലമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യയുടെ കരുത്തുറ്റ പ്രകടനവും ആർ.ജെ. ബാലാജിയുടെ മികച്ച സംവിധാനശൈലിയും. എങ്കിലും, സിനിമ അതിന്റെ സ്വന്തം തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചതുകൊണ്ട് പലയിടത്തും ദിശ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. സിനിമയിൽ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല എന്ന് ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്" എന്നാണ് കുറിച്ചത്.
The ONE @Suriya_offl's biggest BLAST at the box office #Karuppu grosses 300 crores worldwide, a mega blockbuster!— DreamWarriorPictures (@DreamWarriorpic) May 29, 2026
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 150 കോടിയിലധികം രൂപ ചിത്രം കളക്ഷൻ നേടിയതായും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കളക്ഷൻ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇത് 200 കോടി കടന്നതായും കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അണിയറപ്രവർത്തകർ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിരുന്നു. 2005-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ആറ്' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സൂര്യയും തൃഷയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് കറുപ്പ്.
ഇന്ദ്രൻസ്, സ്വാസിക, ശിവദ, നട്ടി, സുപ്രീത് റെഡ്ഡി, അനഘ മായ രവി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. കോടതി നടപടികൾ നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ നീതിക്കായി യാചിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ദുരവസ്ഥ കണ്ട്, അവർക്ക് തുണയാകാൻ ഒരു അഭിഭാഷകന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന 'കറുപ്പ്' എന്ന കാവൽദൈവമായാണ് സൂര്യ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്.
