Katrina Kaif And Vicky Kaushal Pregnancy: ആദ്യ കൺമണിയെ വരവേൽക്കാൻ കത്രീനയും വിക്കിയും; ചിത്രം പങ്കിട്ട് താരങ്ങൾ

ആദ്യ കൺമണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തങ്ങളെന്ന് അറിയിച്ച് താരദമ്പതികളായ വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇരുവരും സന്തോഷ വാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി വിവരം അറിയിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യായം ആരംഭിക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ക്യാപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അടുത്തിടെ, ഒരു പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ബേബി ബംബുമായി കത്രീനയുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കത്രീന ഗർഭിണിയാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ താരദമ്പതികൾ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തങ്ങളുടെ ആരാധകരുമായി ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റിട്ടതിന് പിന്നാലെ സെലിബ്രിറ്റികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു.
2021 ഡിസംബറിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. രാജസ്ഥാനിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല.
