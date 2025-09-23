English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Katrina Kaif And Vicky Kaushal Pregnancy: ആദ്യ കൺമണിയെ വരവേൽക്കാൻ കത്രീനയും വിക്കിയും; ചിത്രം പങ്കിട്ട് താരങ്ങൾ

കുറച്ച് നാളുകളായി കത്രീന ​ഗർഭിണിയാണെന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 23, 2025, 04:00 PM IST
  • ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇരുവരും സന്തോഷ വാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്.
  • ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്ര​ഗ്നൻസി വിവരം അറിയിച്ചത്.

Read Also

  1. Paathirathri Movie: പ്രണയത്തിന് ആയുസുണ്ടോ? നവ്യ-സൗബിൻ ചിത്രം 'പാതിരാത്രി' ടീസർ പുറത്ത്

Trending Photos

Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലംKerala SS 486 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
5
Money Plant
Money Plant: മണിപ്ലാന്റ് ചില്ലറക്കാരനല്ല..! വീടിനുള്ളിൽ വളര്‍ത്തുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളറിയാം
7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം
16
8th Pay Commission
7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
10
Sydney Sweeney
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?
Katrina Kaif And Vicky Kaushal Pregnancy: ആദ്യ കൺമണിയെ വരവേൽക്കാൻ കത്രീനയും വിക്കിയും; ചിത്രം പങ്കിട്ട് താരങ്ങൾ

ആദ്യ കൺമണിക്കായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് തങ്ങളെന്ന് അറിയിച്ച് താരദമ്പതികളായ വിക്കി കൗശലും കത്രീന കൈഫും. ഇൻസ്റ്റാ​ഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇരുവരും സന്തോഷ വാർത്ത ആരാധകരുമായി പങ്കുവെച്ചത്. ഇരുവരും ചേർന്നുള്ള ഒരു ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് കൊണ്ടാണ് പ്ര​ഗ്നൻസി വിവരം അറിയിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അധ്യായം ആരംഭിക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ക്യാപ്ഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അടുത്തിടെ, ഒരു പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ബേബി ബംബുമായി കത്രീനയുടെ ചിത്രം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കത്രീന ​ഗർഭിണിയാണെന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ താരദമ്പതികൾ ഇതിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം തങ്ങളുടെ ആരാധകരുമായി ഇരുവരും പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോസ്റ്റിട്ടതിന് പിന്നാലെ സെലിബ്രിറ്റികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ ഇരുവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നിരുന്നു.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

 

Also Read: Customs Raid: ഓപ്പറേഷന്‍ നുംകൂര്‍; ദുല്‍ഖറിന്‍റെയും പൃഥ്വിരാജിന്‍റെയും വീടുകളിൽ പരിശോധന

2021 ഡിസംബറിലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. രാജസ്ഥാനിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹം. ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Katrina KaifVicky KaushalKatrina Kaif Pregnancyവിക്കി കൗശൽകത്രീന കൈഫ്

Trending News