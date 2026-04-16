Kattalan Trailer: മാസ്സ് ആക്ഷൻ രം​ഗങ്ങളുമായി 'കാട്ടാളൻ' ട്രെയിലർ; മെയ് 14ന് റിലീസിനെത്തും

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി ചിത്രം റിലീസിനെത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 16, 2026, 06:57 AM IST
  • ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പശ്‌ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയ്‌ലർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ട്രെയ്‌ലർ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത പശ്‌ചാത്തല സംഗീതവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ട്രെയ്‌ലർ കാണാൻ സാധിക്കും.

Read Also

  1. Patriot Movie: ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ തർക്കപരിഹാരം; 'പേട്രിയറ്റ്' സിനിമയുടെ വിലക്ക് നീക്കി ഫിയോക്

Trending Photos

Kerala DL-48 Lottery Result Today: വിഷു ദിനത്തിൽ ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് ആരെന്ന് നോക്കാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala DL-48 Lottery Result Today: വിഷു ദിനത്തിൽ ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയത് ആരെന്ന് നോക്കാം
Kerala SS 515 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 515 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Sanju Samson Astro Prediction: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ, ചെപ്പോക്കിൽ മിന്നിക്കുമോ? സിഎസ്കെയുടെ വിജയസാധ്യതകൾ, ജ്യോതിഷ പ്രവചനം...
6
Sanju Samson
Sanju Samson Astro Prediction: സഞ്ജുവിന് ഇന്ന് ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ, ചെപ്പോക്കിൽ മിന്നിക്കുമോ? സിഎസ്കെയുടെ വിജയസാധ്യതകൾ, ജ്യോതിഷ പ്രവചനം...
Shukra Gochar: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; കുംഭം ഉൾപ്പെടെ 4 രാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ, സമ്പന്നരാകാം...
6
Shukra Gochar 2026
Shukra Gochar: ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; കുംഭം ഉൾപ്പെടെ 4 രാശികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ, സമ്പന്നരാകാം...
ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ്‌ നിർമ്മിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ചിത്രമായ കാട്ടാളന്റെ മലയാളം ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറക്കി. തീയേറ്ററുകളെ പൂരപ്പറമ്പുകളാക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും "കാട്ടാളൻ" എന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയ്‌ലർ നൽകുന്നത്. സംഘട്ടന രം​ഗങ്ങൾ തന്നെയാകും ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്നാണ് ട്രെയ്ലർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കെജിഎഫ്, സലാർ, മാർക്കോ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യയിൽ തരംഗമായി മാറിയ രവി ബസ്‌റൂർ ഒരുക്കിയ പശ്‌ചാത്തല സംഗീതവും ചിത്രത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

കൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായി മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത പശ്‌ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയ്‌ലർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ട്രെയ്‌ലർ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ മൂന്നു വ്യത്യസ്ത പശ്‌ചാത്തല സംഗീതവും തിരഞ്ഞെടുത്ത് ട്രെയ്‌ലർ കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രെയ്‌ലർ ഭാഷ മാറ്റുന്നത് പോലെ ട്രെയ്‌ലറിന്റെ പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തു വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഒറിജിനൽ ജംഗിൾ ബീസ്റ്റ് തീം, കാറ്റലൻ  വൈൽഡ് ബീസ്റ്റ് തീം, ഹൗസ ഓഷ്യൻ ബീസ്റ്റ് തീം എന്നിവയാണ് ട്രെയ്‌ലർ പശ്‌ചാത്തല സംഗീതമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തീമുകൾ.

പാൻ ഇന്ത്യൻ റിലീസായി എത്തുന്ന ചിത്രം മെയ് 14 ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. 'മാർക്കോ' എന്ന പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന്റെ ബാനറിൽ ഷെരീഫ് മുഹമ്മദ്‌ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.

Also Read: Athimanoharam Movie: മലയാള സിനിമാ സ്നേഹികൾക്ക് ലാലേട്ടന്റെ സർപ്രൈസ് വിഷു കൈനീട്ടം; "അതിമനോഹരം" ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റ‍‌ർ പുറത്തുവിട്ടു

ആൻ്റണി വർഗീസ് നായകനാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ വമ്പൻ താരനിരയാണ് അണിനിരക്കുന്നത്. ദുഷാര വിജയൻ നായികയായി മലയാളത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ, പുഷ്പ, ജയിലർ എന്നിവയിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ തെലുങ്ക് താരം സുനിൽ, മാർക്കോയിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തി ശ്രദ്ധ നേടിയ കബീർദുഹാൻ സിംഗ്,  പുഷ്പ ഫെയിം തെലുങ്കു താരം രാജ് തിരാണ്ടുസു, "കിൽ" എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രശംസ നേടിയ ബോളിവുഡ് താരം പാർഥ് തിവാരി, മലയാളത്തിൽ നിന്നും ജഗദീഷ്, സിദ്ദിഖ്, വ്ളോഗറും സിംഗറുമായ ഹനാൻഷാ, ഹിപ്സ്റ്റർ എന്നിവരും നിർണ്ണായക വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ആന്റണി വർഗീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗംഭീര ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ആയി മാറുമെന്നാണ് ട്രെയ്‌ലർ കാണിച്ചു തരുന്നത്. മലയാള സിനിമ ഇത് വരെ കാണാത്ത അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മെഗാ കാൻവാസിൽ ഒരുക്കിയ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന ടീസറും, ഇപ്പോഴെത്തിയ ട്രെയ്‌ലറും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഓങ് ബാക്ക് സീരീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകൾക്ക് സംഘട്ടനം ഒരുക്കിയ ലോകപ്രശസ്തനായ കെച്ച കെംബാക്ഡിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ തായ്‌ലന്റിൽ  ഒരുക്കിയത്. ഓങ് ബാക്ക് സീരിസിലൂടെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ "പോങ്" എന്ന ആനയും കാട്ടാളന്റെ ഭാഗമാണ്.

തീയേറ്ററുകളിൽ പ്രകമ്പനം സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളും പശ്‌ചാത്തല സംഗീതവുമൊരുക്കുന്ന കന്നഡ സംഗീത സംവിധായകൻ രവി ബസ്‌റൂർ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലെത്തുമ്പോൾ, ത്രസിപ്പിക്കുന്ന തീയേറ്റർ അനുഭവമാണ് പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ട്രെയ്‌ലർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ പുറത്തു വന്ന, രവി ബസ്‌റൂർ ഒരുക്കിയ, ചിത്രത്തിലെ ജംഗിൾ ബീസ്റ്റ് തീമും ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര ചിത്രങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ആക്ഷനും സംഗീതവുമായി ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ഷൻ ദൃശ്യ വിസ്മയമായാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താനൊരുങ്ങുന്നത്. ജോബി വർഗീസ്, പോൾ ജോർജ് , ജെറോ ജേക്കബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥ രചിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് ഉണ്ണി ആർ ആണ്.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓവർസീസ് ഡീലുകളിൽ ഒന്ന് ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രം, ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മലയാളത്തിലെ പല പ്രീ റിലീസ് റെക്കോർഡുകളും ഭേദിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് കർണാടകയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി വിതരണാവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത് ജെ വേൽ(ജയ് വിരാത്ര എന്റർടൈൻമെന്റ് ലിമിറ്റഡ്) ആണ്. ടി സീരീസ് ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഷെമാറൂ ആണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ, സാറ്റലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പാർട്ണർ. ഫാർസ് ഫിലിംസ് ആയി സഹകരിച്ചാണ് മലയാള സിനിമ കണ്ട എക്കാലത്തേയും വമ്പൻ വിദേശ റിലീസിനായി "കാട്ടാളൻ" ഒരുങ്ങുന്നത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം റിലീസിനെത്തും.

എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- ജുമാന ഷരീഫ്, ഛായാഗ്രഹണം - റെനഡിവേ, അഡീഷണൽ ഛായാഗ്രഹണം - ചന്ദ്രു സെൽവരാജ്,  സംഗീതം- രവി ബസ്റൂർ, അഡീഷണൽ സോങ്ങ് - ബി അജെനീഷ് ലോക്നാഥ്, എഡിറ്റിംഗ് -ഷമീർ മുഹമ്മദ്, സംഘട്ടനം- കെച്ച കെംബാക്ഡി, ആക്ഷൻ സന്തോഷ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ- സുനിൽ ദാസ്, ക്രീയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-  ഡിപിൽ ദേവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദീപക് പരമേശ്വരൻ, ഓഡിയോഗ്രഫി- രാജകൃഷ്ണൻ എം ആർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ- കിഷൻ, സപ്ത റെക്കോർഡ്‌സ്, വസ്ത്രാലങ്കാരം - ധന്യ ബാലകൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, വരികൾ- സുഹൈൽ കോയ, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ- അമൽ സി സദർ, നൃത്തസംവിധാനം- ഷരീഫ്, വിഎഫ്എക്സ്- 3 ഡോർസ്, ഓവർസീസ് ഡിസ്ട്രിബുഷൻ പാർട്ണർ - ഫാർസ് ഫിലിംസ്, പിആർ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്- വൈശാഖ് സി വടക്കേവീട്, ജിനു അനിൽകുമാർ, മലയാളം പിആർഒ- ആതിര ദിൽജിത്, ഹിന്ദി മാർക്കറ്റിങ്- മാക്സ് മാർക്കറ്റിങ് ലിമിറ്റഡ്, തമിഴ് പിആർഒ- സതീഷ് എസ് 2 ഇ, ശ്രീ വെങ്കടേഷ് പി, തമിഴ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്- ആകാശ്, തെലുങ്ക് പിആർഒ- വംശി ശേഖർ, തെലുങ്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് - ഹാഷ്ടാഗ് മീഡിയ, ദിലീപ്, കന്നഡ പിആർഒ- ശ്രേയ ഉഞ്ചലി, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ- ഐഡൻറ് ലാബ്സ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- യെല്ലോ ടൂത്സ്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

