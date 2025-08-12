English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

'മഹാവീര്യര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്‍മാതാവ് കൂടിയായ പി എസ് ഷംനാസ് ആണ് നിവിനും എബ്രിഡ് ഷൈനുമെതിരെ പരാതി നൽകിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 12, 2025, 01:04 PM IST
  • ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, നിവിൻ തനിക്ക് 95 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ഷംനാസ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.
  • കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' എന്ന ചിത്രത്തിനായി പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും ഷംനാസ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു.

Nivin Pauly financial cheating case: നിവിന്‍ പോളിക്കും എബ്രിഡ് ഷൈനുമെതിരായ വഞ്ചനാക്കേസിന് സ്റ്റേ

കൊച്ചി: നിവിൻ പോളിക്കും സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈനുമെതിരായ വഞ്ചനാക്കേസ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി പി.എസ്. ഷംനാസ് ഇരുവർക്കുമെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. തലയോലപ്പറമ്പ് പൊലീസ് രജസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസാണ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തത്.

എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് നിവിന്‍ പോളി നായകനായ 'മഹാവീര്യര്‍' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സഹനിര്‍മാതാവാണ് പി എസ് ഷംനാസ്. ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, നിവിൻ തനിക്ക് 95 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ഷംനാസ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന 'ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു 2' എന്ന ചിത്രത്തിനായി പങ്കാളിത്തം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്നും ഷംനാസ് പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. ഇതിനായി ഏകദേശം 1.9 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചതായും ഷംനാസ് അവകാശപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ ഷംനാസിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയ കാര്യം മറച്ച് വച്ച് 'ആക്ഷന്‍ ഹീറോ ബിജു 2'-വിന്റെ വിതരണാവകാശം മറ്റൊരാള്‍ക്ക് നല്‍കി എന്നായിരുന്നു ഇയാൾ പരാതി നൽകിയത്. സിനിമയുടെ വിദേശ വിതരണാവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകിയെന്നാണ് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നത്. 

