Kerala State Film Awards: മികച്ച നടൻ ആരായിരിക്കും? അറിയാൻ കാത്തിരിക്കാം; കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപന തിയതി മാറ്റി

മമ്മൂട്ടിയും ആസിഫ് അലിയുമാണ് ഇത്തവണ മികച്ച നടനുള്ള അവാർഡിനായി മത്സരിക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 31, 2025, 04:55 PM IST
  • നവംബർ 1ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്.
  • എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം നവംബർ മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.

Kerala State Film Awards: മികച്ച നടൻ ആരായിരിക്കും? അറിയാൻ കാത്തിരിക്കാം; കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപന തിയതി മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ തിയതി മാറ്റി. നവംബർ 1ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം നവംബർ മൂന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ജൂറി ചെയർമാൻ്റെ അസൗകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് തിയതി മാറ്റിയത്. നവംമ്പർ 3ന് തൃശൂരിൽ വെച്ചായിരിക്കും അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുക. 

ഇത്തവണ മികച്ച നടന്മാർക്കുള്ള പുരസ്കാരത്തിൽ അവസാന റൗണ്ടിൽ മമ്മൂട്ടിയും ആസിഫ് അലിയും ആണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. രാഹുൽ സദാശിവൻ ഒരുക്കിയ ഭ്രമയുഗത്തിലെ കൊടുമണ്‍ പോറ്റിയായുള്ള പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിയെ പരി​ഗണിക്കുന്നത്. കിഷ്‌കിന്ധാകാണ്ഡം, ലെവല്‍ ക്രോസ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് ആസിഫ് അലിയെ പരി​ഗണിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളിലും അവസാന റൗണ്ടിൽ മമ്മൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു.

