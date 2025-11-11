English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • Khajuraaho Dreams: സ്വപ്ന യാത്രയ്ക്ക് അവർ തയാറായി കഴിഞ്ഞു; റിലീസിനൊരുങ്ങി 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്'

Khajuraaho Dreams: സ്വപ്ന യാത്രയ്ക്ക് അവർ തയാറായി കഴിഞ്ഞു; റിലീസിനൊരുങ്ങി 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്'

മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രമായ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രം ചിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ലൊക്കേഷനാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:54 PM IST
  • അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആത്മബന്ധവും ഇവര്‍ നടത്തുന്ന റോഡ് ട്രിപ്പുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലമാവുന്നത്.
  • സച്ചി - സേതു കൂട്ടുകെട്ടിലെ സേതുവിന്റേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ.

Khajuraaho Dreams: സ്വപ്ന യാത്രയ്ക്ക് അവർ തയാറായി കഴിഞ്ഞു; റിലീസിനൊരുങ്ങി 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്'

റോഡ് മൂവി ആയി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്'. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടു. 2025 ഡിസംബർ‌ 5ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ ഉൾപ്പെടെ 2023ൽ പുറത്ത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും റിലീസ് ഏറെ വൈകുകയായിരുന്നു. ഖജുരാഹോയിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളുമാണ് കഥ എന്നാണ് സൂചന. 

Add Zee News as a Preferred Source

യാത്രകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഈ ചിത്രം കണക്ട് ചെയ്യാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അർജുൻ അശോകൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷറഫുദ്ദീൻ, ചന്തുനാഥ്, ധ്രുവന്‍, അതിഥി രവി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നത്. നവാഗതനായ മനോജ് വാസുദേവ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ലൈന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ എം.കെ. നാസറാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയില്‍ ഇതുവരെ കാണാത്ത ലൊക്കേഷനുകളിലാണ് ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസിന്റെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 

മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രസിദ്ധ ക്ഷേത്രമായ ഖജുരാഹോ ക്ഷേത്രവും ചിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന ലൊക്കേഷനുകളില്‍ ഒന്നാണ്. സൗഹൃദത്തിന്റെ കൂടി കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. അഞ്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആത്മബന്ധവും ഇവര്‍ നടത്തുന്ന റോഡ് ട്രിപ്പുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പശ്ചാത്തലമാവുന്നത്. സച്ചി - സേതു കൂട്ടുകെട്ടിലെ സേതുവിന്റേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. ഗോപിസുന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തലസംഗീതവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

Also Read: Jana Nayagan Movie: കച്ചേരിയിൽ ആടിത്തിമിർത്ത് വിജയ്; 'ജനനായകൻ'ലെ ആദ്യ ഗാനം പുറത്ത്

ബോളിവുഡ് താരം രാജ് അർജുൻ, ജോണി ആന്റണി, സോഹന്‍ സീനുലാല്‍, സാദിഖ്, വര്‍ഷാ വിശ്വനാഥ്, നൈന സർവ്വാർ, രക്ഷ എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രദീപ് നായര്‍ ഛായാഗ്രഹണവും ലിജോ പോള്‍ എഡിറ്റിങ്ങും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു. ഹരിനാരായണന്റെതാണ് വരികള്‍. കലാസംവിധാനം - മോഹന്‍ ദാസ്, മേക്കപ്പ് - സജി കാട്ടാക്കട, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈന്‍ - അരുണ്‍ മനോഹര്‍, പ്രൊഡക്ഷന്‍ ഡിസൈനർ - മോഹൻ ദാസ്, പ്രൊഡക്ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളര്‍ - സിന്‍ജോ ഒറ്റത്തൈക്കല്‍, പി.ആര്‍.ഒ - വാഴൂർ ജോസ്, പിആർ & മാർക്കറ്റിങ് - ആതിര ദിൽജിത്ത് ഫോട്ടോ - ശ്രീജിത്ത് ചെട്ടിപ്പടി.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Khajuraaho dreamsSharafudheenSreenath BhasiArjun Ashokanഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്

