Khalifa Movie: ആമിർ അലിയുടെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതി "ഖലീഫ" ബ്ലഡ് ലൈൻ ഗ്ലിമ്പ്സ്

പൃഥ്വിരാജ്- വൈശാഖ്- ജിനു എബ്രഹാം കൂട്ടുകെട്ടിലൊരുങ്ങുന്ന " ഖലീഫ"യുടെ ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടു. "ദ ബ്ലഡ് ലൈൻ" എന്ന ടൈറ്റിലോടെയാണ് ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ്റെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ചാണ് വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തത്. ജിനു ഇന്നോവേഷൻ്റെ ബാനറിൽ ജിനു എബ്രഹാമും സൂരജ് കുമാറും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.
സഹനിർമ്മാതാവ് സിജോ സെബാസ്റ്റ്യനാണ്. 'പോക്കിരി രാജ’യ്ക്കു ശേഷം വൈശാഖും പൃഥ്വിരാജും ഒന്നിക്കുന്ന ഖലീഫ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരം ലണ്ടനിൽ ആണ് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. 'പ്രതികാരം സുവർണ്ണ ലിപികളാൽ എഴുതപ്പെടും' എന്നാണ് സിനിമയുടെ ടാഗ്ലൈൻ. ആമിർ അലി എന്നാണ് ചിത്രത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര്.
പൃഥ്വിരാജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആമിർ അലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോതുന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്ലിമ്പ്സ് വീഡിയോ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രമായ ഖലീഫ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ജോണറിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദം ജോൺ, ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജ്, മാസ്റ്റേഴ്സ്, കടുവ എന്നീ സിനിമകൾക്കു ശേഷം ജിനു എബ്രഹാം - പൃഥ്വിരാജ് ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ദുബായ്, ഇന്ത്യ, നേപ്പാൾ എന്നിവയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. ഛായാഗ്രഹണം- ജോമോൻ ടി ജോൺ. സംഗീതം- ജേക്സ് ബിജോയ്. എഡിറ്റിംഗ്- ചമൻ ചാക്കോ. പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- മോഹൻദാസ്.
ആക്ഷൻ- യാനിക്ക് ബെൻ. കോ ഡയറക്ടർ- സുരേഷ് ദിവാകർ. കോസ്റ്റ്യൂംസ്- മഷർ ഹംസ. കലാസംവിധാനം- വിശ്വനാഥ് അരവിന്ദ്. മേക്കപ്പ്- അമൽ ചന്ദ്രൻ. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- സിങ്ക് സിനിമ. അഡീഷണൽ മ്യൂസിക്- ജാബിർ സുലൈം. ഫൈനൽ മിക്സ്- എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- റെനി ദിവാകർ, വിനോഷ് കൈമൾ. കളറിസ്റ്റ്- ശ്രീക്ക് വാര്യർ. പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക്ക് കുഞ്ഞമ്മ. ഡിഐ- കളർ പ്ലാനറ്റ്. വിഎഫ്എക്സ്- പ്രശാന്ത് നായർ (3ഡിഎസ്). സ്റ്റിൽസ്- സിനാത് സേവ്യർ. പിആർഒ- ശബരി.
