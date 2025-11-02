ഷാരൂഖ് ആരാധകർ വളരെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കിംഗ്. ഇന്ന് താരത്തിന്റെ 60ാം പിറന്നാൾ ആണ്. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കിംഗ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ പുരത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1.11 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് വീഡിയോ. ഒരു പുതിയ ഷാരൂഖ് ഖാന് അനുഭവം നൽകുന്നതാകും ഈ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണവും ടീസറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ടീസറിൽ താരത്തിന്റെ അതിഗംഭീര ആക്ഷനുകളും ഡയലോഗുകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടീസർ വന്നതോടെ കിംഗ് ആരാധകർ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാണ്.
പഠാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന് സിദ്ധാര്ഥ് ആനന്ദ് ആണ് ഈ ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയിലും നിര്മ്മാണത്തിലും സിദ്ധാര്ഥ് ആനന്ദിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. 2026ൽ ചിത്രം തിയറ്ററുകളില് എത്തും. ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ മകള് സുഹാന ഖാനും ചിത്രത്തിലൊരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ദീപിക പദുകോണ്, അഭിഷേക് ബച്ചന്, അനില് കപൂര്, ജാക്കി ഷ്രോഫ്, അര്ഷാദ് വര്സി, റാണി മുഖര്ജി, രാഘവ് ജുയല്, അഭയ് വര്മ്മ, സൗരഭ് ശുക്ല, ജയ്ദീപ് അഹ്ലാവത് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
