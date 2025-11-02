English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • King Movie Teaser: 'ഇറ്റ്സ് ഷോ ടൈം', ഷാരൂഖ് ആരാധകർക്കായി വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്; 'കിം​ഗ്' ടീസർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ

King Movie Teaser: 'ഇറ്റ്സ് ഷോ ടൈം', ഷാരൂഖ് ആരാധകർക്കായി വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്; 'കിം​ഗ്' ടീസർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ

പഠാന്റെ സംവിധായകന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് ആനന്ദ് ആണ് കിംഗും ഒരുക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:17 PM IST
  • 1.11 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് വീഡിയോ.
  • ഒരു പുതിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ അനുഭവം നൽകുന്നതാകും ഈ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണവും ടീസറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Read Also

  1. Chatha Pacha: The Ring of Rowdies: ബോക്സ് ഓഫീസ് കത്തിക്കുമോ? തകർപ്പൻ ടീസറുമായി "ചത്ത പച്ച- റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്"

Trending Photos

Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?
6
Astrology
Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
6
Venus transit
Venus Transit: ശുക്രൻ തുലാം രാശിയിൽ: ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യപ്പെരുമഴ, ജാക്ക്പോട്ട് അടിക്കും
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
6
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 31 Oct 2025: വീണ്ടും 90,000 കടന്നു സ്വർണ്ണവില; ഇന്ന് രണ്ടാം തവണയും ഉയർന്നു
King Movie Teaser: 'ഇറ്റ്സ് ഷോ ടൈം', ഷാരൂഖ് ആരാധകർക്കായി വമ്പൻ അപ്ഡേറ്റ്; 'കിം​ഗ്' ടീസർ ട്രെൻഡിങ്ങിൽ

ഷാരൂഖ് ആരാധകർ വളരെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് കിം​ഗ്. ഇന്ന് താരത്തിന്റെ 60ാം പിറന്നാൾ ആണ്. പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കിം​ഗ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ടീസർ പുരത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 1.11 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് വീഡിയോ. ഒരു പുതിയ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ അനുഭവം നൽകുന്നതാകും ഈ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണവും ടീസറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ടീസറിൽ താരത്തിന്റെ അതി​ഗംഭീര ആക്ഷനുകളും ഡയലോ​ഗുകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടീസർ വന്നതോടെ കിം​ഗ് ആരാധകർ കൂടുതൽ ആവേശത്തിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

പഠാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് ആനന്ദ് ആണ് ഈ ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയിലും നിര്‍മ്മാണത്തിലും സിദ്ധാര്‍ഥ് ആനന്ദിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. 2026ൽ ചിത്രം തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ മകള്‍ സുഹാന ഖാനും ചിത്രത്തിലൊരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.  

Also Read: Eko Movie Teaser: ആനിമൽ ട്രൈലജിയിലെ അവസാന ചിത്രം; ബാഹുൽ രമേശ് - ദിൻജിത് കൂട്ടുകെട്ടിൽ 'എക്കോ', ടീസർ

പഠാൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ സിദ്ധാര്‍ഥ് ആനന്ദ് ആണ് ഈ ചിത്രവും സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയിലും നിര്‍മ്മാണത്തിലും സിദ്ധാര്‍ഥ് ആനന്ദിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. 2026ൽ ചിത്രം തിയറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ മകള്‍ സുഹാന ഖാനും ചിത്രത്തിലൊരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദീപിക പദുകോണ്‍, അഭിഷേക് ബച്ചന്‍, അനില്‍ കപൂര്‍, ജാക്കി ഷ്രോഫ്, അര്‍ഷാദ് വര്‍സി, റാണി മുഖര്‍ജി, രാഘവ് ജുയല്‍, അഭയ് വര്‍മ്മ, സൗരഭ് ശുക്ല, ജയ്‍ദീപ് അഹ്‍ലാവത് തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

King MovieShah Rukh KhanKing Movie Teaserകിം​ഗ്ഷാരൂഖ് ഖാൻ

Trending News