Kishkindhapuri Ott Release: ഒടിടിയിലും ഭയപ്പെടുത്താൻ "കിഷ്കിന്ധാപുരി " എത്തുന്നു; തെലുങ്ക് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് എവിടെ, എപ്പോൾ?

നിരവധി സസ്‌പെൻസും ത്രില്ലിങ് മുഹൂർത്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് കിഷ്കിന്ധാപുരി.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 23, 2025, 05:59 PM IST
  • തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും.
  • ഷൈൻ സ്ക്രീൻസിന്റെ ബാനറിൽ സാഹു ഗരിപാട്ടി ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്.

Kishkindhapuri Ott Release: ഒടിടിയിലും ഭയപ്പെടുത്താൻ "കിഷ്കിന്ധാപുരി " എത്തുന്നു; തെലുങ്ക് ചിത്രം സ്ട്രീമിങ് എവിടെ, എപ്പോൾ?

കൗശിക് പെഗല്ലപതി സംവിധാനം ചെയ്ത് ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ്, അനുപമ പരമേശ്വരൻ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ചിത്രം " കിഷ്കിന്ധാപുരി " ഒടിടിയിലെത്തുന്നു. നാളെ ഒക്ടോബർ 24 മുതൽ ചിത്രം സീ5ൽ സ്ട്രീം ചെയ്യും. തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യും. ഷൈൻ സ്ക്രീൻസിന്റെ ബാനറിൽ സാഹു ഗരിപാട്ടി ആണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. തനികെല്ല ഭരണി, സുദർശൻ, സാൻഡി മാസ്റ്റർ, ശ്രീകാന്ത്, ക്രാന്തി, ഹൈപ്പർ ആദി, മകരാന്ത് ദേഷ്പാണ്ടേ, സുനിൽ റെഡി എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കിഷ്കിന്ധാപുരി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രണയികളായ രാഘവും മൈഥിലിയും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുകയും ഒരു ടൂർ ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഗൈഡുകളായി ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ പറയുന്നു. സാധാരണയായി കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകൾ ഉപയോഗിച്ച് സന്ദർശകരെ കബളിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഒരു ദിവസം അവർ വിനോദസഞ്ചാരികളെ പഴയതും തകർന്നതുമായ ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അവിടെ നാശം വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രേതത്തെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എല്ലാവരെയും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആത്മാവ് അതിന്റെ അടുത്ത ഇരകളുടെ പേരുകൾ റേഡിയോയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥ.

നിരവധി സസ്‌പെൻസും ത്രില്ലിങ് മുഹൂർത്തങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്ന ചിത്രം ബോക്സ്ഓഫീസിൽ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. കഥപറച്ചിലിൽ ഒരു വ്യത്യസ്ഥത നിലനിൽക്കുന്ന ചിത്രം വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലിംഗ് കൊണ്ടും മനോഹരമാണ്. കിഷ്കിന്ധാപുരിയിലൂടെ ‘ജമ്പ് സ്കെയർ’ ഭയാനുഭവങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു നാട്ടിൻപുറ ഹൊറർ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് സംവിധായകൻ കൗശിക് പെഗല്ലപതി പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളിയേറിയ വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കഥാപാത്രം എന്ന് ബെല്ലംകൊണ്ട സായ് ശ്രീനിവാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭയാനകമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മികച്ച അനുഭവമായിരുന്നുവെന്നാണ് അനുപമ പറഞ്ഞത്. 

