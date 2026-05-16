/Movie Updates: ജെൻ്റിൽ വുമണ് ശേഷം അമാനുഷ്യ മർമ്മ കഥയുമായി കോമളാ ഹരി പിക്ചേഴ്സ്; ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം ഉടൻ തുടങ്ങും

കോമളാ ഹരി പിക്ചേഴ്സിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഈ ചിത്രം. അടുത്ത ആഴ്ച പുതുക്കോട്ടയിലാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുക.
ലിജിമോൾ ജോസ് നായികയായ 'ജെൻ്റിൽ വുമൺ' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം കോമളാ ഹരി പിക്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത ചിത്രം വരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അടുത്ത ആഴ്ച പുതുക്കോട്ടയിൽ തുടങ്ങും. ഇതുവരെയും പേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത തമിഴ് ചിത്രം കോമളാ ഹരി പിക്ചേഴ്സിന്റെ നാലാമത്തെ സിനിമയാണ്.
തമിഴ് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരം, ആചാരം എന്നിവയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിസ്മൃതിയിലായ പഴയ കലാ രൂപങ്ങളുടെയും, ആയോധന കലകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഇതിവൃത്തമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റേത്. 1980കളുടെ മധ്യത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രക്തവും മാംസവുമായി അരങ്ങേറിയ 'അമാനുഷ്യ' യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർഥ കഥയുടെ ( A Terrific Supernatural Folk Mystery) ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരമാണ് ചിത്രം.
ബ്രഹ്മാണ്ട കാൻവാസിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. 'വിഴാ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഭാരതി ബാലകുമാരനാണ് ഈ സിനിമയുടെ രചയിതാവും സംവിധായകനും. അമാനുഷ്യത്തെ കുറിച്ചും കഥ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചും ദീർഘ നാൾ ഗവേഷണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിൽ ' മിഡിൽ ക്ലാസ് മാത്തുക്കുട്ടി ' എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹരി ഭാസ്കർ - കോമളാ ദമ്പതികളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ.
സുശീന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ചാമ്പ്യൻ' എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച വിശ്വ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നായകനാകുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിനായി ആറ് മാസം ആയോധന കല പരിശീലിച്ച്, തന്നെ കഥാപാത്രമായി മാനസികവും ശാരീരികവുമായി സജ്ജമാക്കിയാണ് വിശ്വ ചിത്രത്തിലേക്കെത്തുന്നത്. നായകനൊപ്പം പ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനായി പ്രശസ്തനായ ഒരു തെന്നിന്ത്യൻ നായക താരവുമായി ചർച്ച നടന്നു വരികയാണ്. 'ആടുകളം' നരേൻ, ഋഷാ ജോക്കോബ്സ്, മുനീഷ് കാന്ത്, ബാബാ ഭാസ്കർ, അനുപമ കുമാർ, രമ്യാ സുരേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.
