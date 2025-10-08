Blackpink Jisoo: ബ്ലാക്ക്പിങ്ക് ജിസു സെയിൻ മാലിക്കിനൊപ്പം; 'ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്' ഫോട്ടോ ടീസർ പുറത്ത്

ആരാധകരെ ആവേശഭരിതരാക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കെ-പോപ്പ് ഗേൾഗ്രൂപ്പായ ബ്ലാക്ക്പിംഗ് അംഗം ജിസു പുതിയ സിംഗിൾ പുറത്തിറക്കുന്നു. തൻ്റെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സിംഗിളായ 'ഐസ് ക്ലോസ്ട്' ൽ പോപ്പ് താരം സെയിൻ മാലിക്കും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആരാധകരെ ത്രിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ തൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് പോസ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചത്.
പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈറലായി. ആരാധകർ അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ കൊളാബിൽ ആവേശഭരിതരാണ്. ഈ അപ്രതീക്ഷിത ക്രോസ്ഓവർ കെ-പോപ്പ് ആരാധകരിലും ആഗോള പോപ്പ് ആരാധകരിലും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ ജിസുവിൻ്റെ സോളോ ആയ അമോർട്ടേജിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ആൽബമാണ് ഐസ് ക്ലോസ്ഡ്. എർത്ത്ക്വേക്ക്, യുവർ ലവ്, ഹഗ്സ് & കിസ്സസ് തുടങ്ങിയ ട്രാക്കുകൾ ഈ ആൽബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 18 ന് തായ്വാനിലെ കാഹ്സിയുങ്ങിൽ പുനരാരംഭിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലോക പര്യടനമായ ഡെഡ്ലൈനിൽ നിന്ന് ജിസു ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലാണ്.
