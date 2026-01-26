English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Movies
  • L367 Announced: ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം L367; സംവിധാനം വിഷ്ണു മോഹൻ

L367 Announced: ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം L367; സംവിധാനം വിഷ്ണു മോഹൻ

Actor Mohanlal: വമ്പൻ കാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 26, 2026, 05:10 PM IST
  • ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും വിഷ്ണു മോഹൻ നിർവഹിക്കുന്നു
  • "മേപ്പടിയാൻ" എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ദേശീയ പുരസ്‍കാരം സ്വന്തമാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്ണു മോഹൻ

Read Also

  1. Mohanlal New Project L 365: പോലീസ് വേഷത്തിൽ വീണ്ടും മോഹൻലാൽ; നടൻ ഓസ്റ്റിൻ ഡാൻ തോമസ് സംവിധായകൻ, പുതിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നു

Trending Photos

Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
13
Horoscope 2026
Horoscope Today 26 January 2026: ഇന്നത്തെ രാശിഫലം: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-39 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Weekly Horoscope (25-31 January 2026): ജനുവരിയിലെ അവസാന ആഴ്ച നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
13
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope (25-31 January 2026): ജനുവരിയിലെ അവസാന ആഴ്ച നിങ്ങള്‍ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം
Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: എന്റെ പൊന്നേ..! ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലെത്തി സ്വർണ്ണവില
L367 Announced: ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് - മോഹൻലാൽ ചിത്രം L367; സംവിധാനം വിഷ്ണു മോഹൻ

മോഹൻലാൽ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു. L367 എന്ന് താത്കാലികമായി പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലൻ ആണ് നിർമിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും വിഷ്ണു മോഹൻ നിർവഹിക്കുന്നു. വമ്പൻ കാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങാൻ പോകുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കോ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ- ബൈജു ഗോപാലൻ, വി സി പ്രവീൺ, എക്സികുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ- കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്നിവരാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

"മേപ്പടിയാൻ" എന്ന തന്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ ദേശീയ പുരസ്‍കാരം സ്വന്തമാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകനാണ് വിഷ്ണു മോഹൻ. വിദേശത്ത് നിന്നും ബോളിവുഡിൽ നിന്നുമുള്ള താരങ്ങളും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടെ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രം, ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസ് നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ താരനിര, സാങ്കേതിക സംഘം എന്നിവരെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ പുറത്തു വിടുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സുരേഷ് ഗോപി നായകനായ "ഒറ്റക്കൊമ്പൻ", ജയറാം - കാളിദാസ് ജയറാം ടീം ഒന്നിക്കുന്ന "ആശകൾ ആയിരം", ജയസൂര്യ നായകനായ "കത്തനാർ", നിവിൻ പോളി നായകനാവുന്ന ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചിത്രം, എസ് ജെ സൂര്യ ഒരുക്കുന്ന "കില്ലർ",  എന്നിവയാണ് ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിൻ്റെ ബാനറിൽ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്ന വമ്പൻ ചിത്രങ്ങൾ. പ്രൊമോഷൻ കൺസൾട്ടന്റ്- വിപിൻ കുമാർ, പിആർഒ- ശബരി, വാഴൂർ ജോസ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

L367 AnnouncedMohanlalActor Mohanlal

Trending News