/Lakshmi Priya: അൻസിബയുടെ ആരോപണങ്ങളിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ലക്ഷ്മിപ്രിയ

കൊച്ചി: അൻസിബയും ലക്ഷ്മിപ്രിയയും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തുടരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ അൻസിബയുടെ പുതിയ ആരോപണത്തിൽ മറുപടിയുമായി ലക്ഷ്മിപ്രിയ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
തങ്ങളെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ 3 മണിക്കൂർ പിടിച്ചിരുത്തിയെന്ന അൻസിബയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്നും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ 17 മിനിറ്റ് 20 സെക്കന്റ് മാത്രമാണെന്നും ലക്ഷ്മിപ്രിയ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മിപ്രിയ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ പോലീസിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അൻസിബ അയച്ച ഒരു വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശം തന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതെന്ന് വിശദീകരിച്ച ലക്ഷ്മിപ്രിയ "ചേച്ചി ദുബായിൽ വച്ച് എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുത്തോരുന്നോ? എന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നുവെന്നും അതിനെ കുറിച്ച് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടും അൻസിബ ഒരു വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് താരസംഘടനയല്ലെന്നും ത്തിൽ സ്മഘടന ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ ലക്ഷ്മിപ്രിയ തൻറെ ഇ ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ യാതൊരുവിധ അജണ്ടയും ഇല്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ താൻ അയച്ച മെസ്സേജിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് അൻസിബ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തൃപ്പുണിത്തുറ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ എസ്ഐക്കെതിരെയും അൻസിബ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തനിക്കെതിരെയുള്ള ലക്ഷ്മിപ്രിയയുടെ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ഗുഡാലോചനയുണ്ടെന്നും എസ്ഐ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും തടഞ്ഞുവെച്ചെന്നും അൻസിബ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ താൻ നേരിട്ട അപമാനത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം വേണമെന്നും അൻസിബ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.