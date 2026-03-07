Leader Movie Teaser: പുതിയ ​ഗെറ്റപ്പിൽ ലെജൻഡ് ശരവണൻ, സംവിധാനം ആർ എസ് ദുരൈ സെന്തിൽകുമാർ; 'ലീഡർ' ടീസർ

ലെജൻഡ് ശരവണൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന 'ലീഡർ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ പുറത്തുവിട്ടു. ചെന്നൈയിലെ കമല തിയേറ്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് ടീസർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ, ആർ. എസ്. ദുരൈ സെന്തിൽകുമാർ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ലെജൻഡ് ശരവണ സ്റ്റോർസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. അടുത്ത മാസം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യും. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ പാൻ-ഇന്ത്യൻ റിലീസായാണ് ചിത്രമെത്തുന്നത്.
ഒരു മിനിറ്റും 21 സെക്കൻഡും ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ടീസർ. മാസ്സ് ആക്ഷൻ നിറഞ്ഞതാണ് ചിത്രമെന്ന സൂചനയാണ് ടീസർ നൽകുന്നത്. മകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ കഥയാണിത്. ഒരു പുതിയ അവതാരത്തിലാണ് ലെജൻഡ് ശരവണനെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വമ്പൻ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഗംഭീര ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ, വൈകാരിക ആവേശം നിറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയതാണ് ചിത്രമെന്നും ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ലെജൻഡ് ശരവണന്റെ ഗംഭീര ആക്ഷൻ സീക്വൻസുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകർക്കിടയിൽ ചർച്ചാവിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 'ലീഡർ' ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ മാത്രമല്ല, അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വൈകാരിക യാത്ര കൂടിയാണെന്ന് സംവിധായകൻ ആർ എസ് സെന്തിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. തൻ്റെ കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പിതാവിൻ്റെ അശ്രാന്തമായ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചിത്രം സംസാരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ആവേശകരവും വൈകാരികവുമായ രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്ത അദ്ദേഹം, ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, ഗ്ലിമ്പ്സ്, ടീസർ എന്നിവക്ക് പ്രേക്ഷകർ നൽകിയ മികച്ച പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു.
നടി പായൽ രജ്പുത് ആണ് ചിത്രത്തിൽ നായികയാകുന്നത്. ഷാം, ആൻഡ്രിയ ജെറമിയ, ലാൽ, പ്രഭാകർ, അമൃത അയ്യർ, വി. ടി. വി ഗണേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. തൂത്തുക്കുടി, ജയ്പൂർ, ഊട്ടി, ജോർജിയ, ചെന്നൈ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു.
ജിബ്രാൻ വൈബോധ - സംഗീതം, ഛായാഗ്രാഹകൻ എസ്. വെങ്കിടേഷ്, പ്രദീപ് ഇ. രാഗവ് - എഡിറ്റിംഗ്, മഹേഷ് മാത്യു - ആക്ഷൻ. 'ലീഡർ', ആക്ഷൻ, സസ്പെൻസ്, മാസ് ഘടകങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വാണിജ്യ വിനോദ ചിത്രമായാണ് എത്തുന്നത്. പിആർഒ- ശബരി.
