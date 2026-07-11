/S Janaki Passed Away: വിഖ്യാത ഗായിക എസ് ജാനകി അന്തരിച്ചു

ബെംഗളൂരു: മികച്ച പിന്നണി ഗായിക ഗായിക എസ് ജാനകി അന്തരിച്ചു. 88 വയസായിരുന്നു. അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് മൈസൂരുവിൽ വച്ചായിരുന്നു. ആരാധകർ സ്നേഹത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും നജാകിയമ്മ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്.
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ശ്വസനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്നാണ് ഇന്ന് മൈസൂരുവിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീതയാത്രയില് ഇരുപതിലധികം ഭാഷകളിലായി നാൽപതിനായിരത്തിലേറെ പാട്ടുകളാണ് പ്രിയ ഗായിക പാടിയിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചുമകള് അപ്സരയാണ് സോഷ്യല്മീഡിയയിലൂടെ ജാനകിയമ്മയുടെ വിയോഗവിവരം പങ്കുവെച്ചത്. കുടുംബം കടുത്ത ദുഃഖത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്നും പ്രയാസകരമായ സമയത്ത് തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ മാനിക്കണമെന്നും അവര് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രണയരാവുകൾക്ക് കൂട്ടിരുന്ന തലമുറകളെ താരാട്ടുപാടി ഉറക്കിയ വാനമ്പാടിയുടെ വിടവാങ്ങൽ ആരാധകരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 1956 ല് ആകാശവാണിയിലെ അഖിലേന്ത്യാ സംഗീത മത്സരത്തില് ലഭിച്ച രണ്ടാം സ്ഥാനത്തോടെയാണ് ജാനകിയമ്മയുടെ സംഗീത ജീവിതം തുടങ്ങിയത്. ചലച്ചിത്ര സംഗീതലോകത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് വിധിയിന് വിളയാട്ട്' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തില് പാടിയായിരുന്നു . 1957 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ 'മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'ഇരുള് മൂടുകയോ എന് വഴിയില്' എന്ന ഗാനമാണ് മലയാളത്തില് ആദ്യമായി പാടിയത്.
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