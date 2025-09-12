English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lokah Update: 'ലോക'യിലെ ഒടിയനും ചാത്തനും ഇവരാണ്..! ആ സീക്രട്ട് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറക്കാർ

ലോകയിലെ ഒടിയൻ, ചാത്തൻ എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് ദുൽഖറും ടൊവിനോയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 12, 2025, 07:23 PM IST
  • ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളാണ് ടീം ലോക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
  • ചാർലി എന്നാണ് ദുൽഖറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്.

Read Also

  1. Kaantha Release: 'ലോക'യുടെ കുതിപ്പ് തുടരട്ടെ! വഴിമാറി 'കാന്ത'; പുതിയ റിലീസ് തിയതി പിന്നീട്...

Trending Photos

Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-589 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-18 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരാണ്? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Today&#039;s Horoscope 12 September 2025: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope 12 September 2025: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Today&#039;s Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Lokah Update: 'ലോക'യിലെ ഒടിയനും ചാത്തനും ഇവരാണ്..! ആ സീക്രട്ട് പുറത്തുവിട്ട് അണിയറക്കാർ

ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര തിയേറ്റുകളിൽ വൻ വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 200 കോടിയും കടന്ന് ലോകയുടെ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോഴും ചിത്രം കാണാൻ പ്രേക്ഷകരുടെ തിരക്കാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ലോകയുടെ ലോകം അതിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആ സീക്രട്ട് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിലെ രണ്ട് സർപ്രൈസ് കഥാപാത്രങ്ങളെയാണ് റിവീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകളാണ് ടീം ലോക പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചാർലി എന്നാണ് ദുൽഖറിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ലോകയിലെ ഒടിയൻ ആണ് ദുൽഖറിന്റെ കഥാപാത്രം. മൈക്കിൾ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ടൊവിനോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകയിലെ ചാത്തൻ ആണ് ടൊവിനോ. 

Also Read: Coolie Ott Release: ഒടിടിയിലും രക്ഷയില്ല! 'കൂലി'ക്ക് ട്രോൾ പെരുമഴ; സ്ട്രീമിങ് ആമസോൺ പ്രൈമിൽ

സിനിമ കാണാത്തവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും സ്പോയിലർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇതിനോടകം തന്നെ പ്രേക്ഷകർ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ അത്ര സർപ്രൈസ് അല്ലെന്നാണ് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കാണേണ്ടത് മൂത്തോനെ കുറിച്ചാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയ കത്തിക്കാൻ മൂത്തോന്റെ പോസ്റ്ററുകൾ പുറത്ത് വിടണമെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആവശ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Lokah Chapter 1: ChandraLokah MovieDulquer SalmaanTovino Thomasലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര

Trending News