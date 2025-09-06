Lokah Chapter: 1 Chandra: ‘ലോക-ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര’ ചരിത്രവിജയം; 503 സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sep 6, 2025, 05:46 PM IST
  • ഏഴ് ദിവസങ്ങൾകൊണ്ട് ചിത്രം 101 കോടി ആ​ഗോള കളക്ഷൻ നേടി
  • തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നായികാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കളക്ഷനാണിത്

ബോക്സ് ഓഫീസ് റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറി ‘ലോക-ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര’. ആദ്യ ദിവസം 250 സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്.  ചിത്രത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വർധിച്ചതോടെ പ്രദർശനം 503 സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ‘ചന്ദ്ര’ എന്ന ടൈറ്റിൽ കഥാപാത്രത്തെ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ  ​ഗംഭീരമായി ചെയ്തു.

ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രം 101 കോടി ആ​ഗോള കളക്ഷൻ നേടി. തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നായികാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ചിത്രം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന കളക്ഷനാണിത്.

നസ്ലിൻ, സാന്റി, ചന്തു സലിംകുമാർ, അരുൺ കുര്യൻ, ശരത് സഭ, നിഷാന്ത് ​സാ​ഗർ, വിജയരാഘവൻ തുടങ്ങി വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത്. ചിത്രത്തിലെ വമ്പൻ കാമിയോ റോളുകളും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി. മലയാളത്തിന് പുറമേ ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളും വൻ വിജയം നേടുകയാണ്.

ആ​ഗോളതലത്തിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. കേരളത്തിൽ ഓണം ദിവസങ്ങളിൽ  ചിത്രം വലിയ ജനപ്രീതിയാണ് നേടിയത്.

