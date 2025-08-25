English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lokah Chapter 1: Chandra: സൂപ്പർഹീറോ ചിത്രം ‘ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര‘; ട്രെയ്‌ലർ പുറത്തിറക്കി

Lokah Chapter 1 Chandra Movie: ലോക എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സൂപ്പർഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് ചന്ദ്ര.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 25, 2025, 05:40 PM IST
  • ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ഫാന്റസി ലോകമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്
  • ഒന്നിലധികം ഭാ​ഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഭാ​ഗമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര

ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കി. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന ഏഴാമത് ചിത്രമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രീ റിലീസ് ഇവന്റിൽ വെച്ചാണ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയത്. ചിത്രം ഓ​ഗസ്റ്റ് 28ന് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കല്യാണി പ്രിയദർശനും നസ്ലെനും ആണ്. ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും ഡൊമിനിക് അരുൺ ആണ്. ലോക എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന സൂപ്പർഹീറോ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിലെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് ചന്ദ്ര.

ചിത്രത്തിന്റെ സെൻസറിം​ഗ് പൂർത്തിയായി. യുഎ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത്. ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരു ഫാന്റസി ലോകമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നിലധികം ഭാ​ഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ആദ്യ ഭാ​ഗമാണ് ലോക ചാപ്റ്റർ വൺ ചന്ദ്ര. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Lokah Chapter 1 ChandraLokah Chapter 1 Chandra Trailerലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്രലോക ചാപ്റ്റർ വൺ: ചന്ദ്ര ട്രെയിലർ

